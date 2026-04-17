Χρίστος Κληρίδης: Τι σημαίνει τυχόν ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη

Την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί το αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο

Τη Δευτέρα ή το αργότερο την Τρίτη θα κατατεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας της Αστυνομίας στο σπίτι του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη για την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντη».

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος του Νίκου Κληρίδη, Χρίστος Κληρίδης. «Είμαστε στα τελικά στάδια της σύνταξης της αίτησης και ευελπιστώ ότι τη Δευτέρα ή Τρίτη το αργότερο θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την αίτηση», ανέφερε ο κ. Κληρίδης.

Ερωτηθείς τι σημαίνει τυχόν ακύρωση του εντάλματος έρευνας από το Δικαστήριο, ο κ. Κληρίδης είπε πως ό,τι έχει αντιγράψει από το κινητό του Νίκου Κληρίδη ή ό,τι έχει κατάσχει από το σπίτι του, θα πρέπει να επιστραφεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαρτυρία.

«Είναι σαν να μην έγινε η έρευνα. Ακυρώνεται εξ’ υπαρχής και θεωρείται ότι οποιοδήποτε στοιχείο έχει ληφθεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαρτυρία και όλα τα τεκμήρια επιστρέφονται», είπε ο κ. Κληρίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

