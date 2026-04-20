«Άνοιξαν οι ουρανοί» τον Απρίλιο: Στο 175% της κανονικής η βροχόπτωση σε μόλις 20 ημέρες

Στο 175% της κανονικής για τον μήνα έφτασε η ποσότητα της βροχόπτωσης τις 20 πρώτες ημέρες του Απρίλη.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η του μήνα μέχρι μέχρις τις 09:00 στις 20 Απριλίου, ανήλθε στα 52,4 χιλιοστά σε σύγκριση με 29,9 χιλιοστά που είναι η κανονική βροχόπτωση για ολόκληρο τον μήνα. Συγκριτικά με την κανονική βροχόπτωση του μήνα, η βροχόπτωση Απριλίου έφτασε στο 175%.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά την εν λόγω περίοδο σημειώθηκε στα Πλατάνια με 93,5 χιλιοστά (180% της κανονικής), στον Σαιττά με 91,3 χιλιοστά (191% της κανονικής) και στον Σταυρό της Ψώκας με 83,1 χιλιοστά (145% της κανονικής).

Πηγή: ΚΥΠΕ