Απάντηση Κόμπου στις τουρκικές προκλήσεις με βίντεο: «Εργαζόμαστε με τους Άραβες εταίρους μας για την ειρήνη»

Βίντεο με συναντήσεις με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου ανάρτησε τη Δευτέρα, στο Χ ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ως απάντηση «σε νέες ανεδαφικές δηλώσεις», όπως σημειώνει, της τουρκικής πλευράς.

Το βίντεο, το οποίο ο Υπουργός ανάρτησε στο Χ, και το οποίο τιτλοφορείται «η Κυπριακή Δημοκρατία και οι Άραβες εταίροι της και οι εταίροι της στον Κόλπο, εργαζόμαστε μαζί για την ειρήνη», δείχνει συναντήσεις του κ. Κόμπου με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Ομάν, τον Λίβανο, τη Συρία, την Παλαιστίνη, και το Κατάρ, καθώς και με αντιπροσώπους του Αραβικού Συνδέσμου και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ).

Το βίντεο αναρτήθηκε «ως απάντηση σε νέες ανεδαφικές δηλώσεις τουρκικής πλευράς», σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, απαντώντας σε ερωτήσεις στο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, είπε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ δημιούργησαν μια στρατιωτική συμμαχία εναντίον των μουσουλμανικών χωρών της περιοχής. Είπε ακόμη ότι η Τουρκία είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά υπάρχουν χώρες στην περιοχή που είναι πιο αδύναμες και βλέπουν αυτή τη στρατιωτική συμμαχία με ανησυχία.

