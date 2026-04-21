Audi x Pilates: Ένα invite-only experience με το νέο Audi Q3 στο επίκεντρο

Η Unicars παρουσιάζει το νέο Audi Q3 μέσα από μια μοναδική, invite-only εμπειρία που εκφράζει τη σύγχρονη φιλοσοφία της Audi, το πρώτο Audi x Pilates experience, στο showroom της Audi στη Λευκωσία. Η σύγχρονη πολυτέλεια εκφράζεται μέσα από την ισορροπία και την ποιότητα, αξίες που αποτυπώθηκαν στο Audi x Pilates experience, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου το lifestyle αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας.

Το νέο Audi Q3 και Q3 Sportback βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τον σχεδιασμό και την τεχνολογία τους να εκφράζουν τις αξίες του Audi x Pilates concept. Με καθαρές γραμμές, δυναμική παρουσία και προηγμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά, το νέο Audi Q3 ενσωματώνει την ιδέα της ακρίβειας, της ισορροπίας και του δυναμισμού σε μια σύγχρονη premium πρόταση κινητικότητας.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, προσκεκλημένοι από τον χώρο των media, του wellness και του lifestyle, καθώς και VIP πελάτες, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια exclusive wellness εμπειρία. Το session πραγματοποιήθηκε με το Studio88, υπό την καθοδήγηση της instructor Ελένης Στεφάνου, μετατρέποντας την κίνηση σε εμπειρία σύνδεσης, ρυθμού και ισορροπίας. Το Space of Beauty πρόσθεσε curated beauty moments και wellness στοιχεία, ενισχύοντας τη συνολική αίσθηση αρμονίας και σύγχρονης ευεξίας.

Το Audi x Pilates concept επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Audi συνδέεται με το κοινό της, μετατρέποντας την παρουσίαση του Q3, ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της μάρκας, σε μια πολυδιάστατη εμπειρία που συνδυάζει κίνηση, αισθητική και ευεξία.

Το νέο Audi Q3 έρχεται να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των SUV, όχι μόνο μέσα από την τεχνολογία και τον σχεδιασμό του, αλλά μέσα από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται σε έναν σύγχρονο, βιωματικό τρόπο ζωής.

Το Audi x Pilates σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας σειράς exclusive εμπειριών από την Audi, με το νέο Audi Q3 ήδη διαθέσιμο για test drive - κλείστε το δικό σας εδώ.