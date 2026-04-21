Αποκεφάλισαν προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο (φώτος)

Τραμπ για Ιράν: «Δεν θέλουμε να παρατείνουμε την εκεχειρία - Θα καταλήξουμε σε μια σπουδαία συμφωνία»

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όσους περνούσαν από το σημείο που βρίσκεται η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το patris, άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή, προκαλώντας θλίψη αλλά και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, με πολίτες που βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέαμα να εκφράζουν την απογοήτευσή τους.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για αποτέλεσμα βανδαλισμού, θα πρόκειται για μία άκρως προσβλητική κίνηση, καθώς ο Νίκος Ξυλούρης είναι σύμβολο της μουσικής παράδοσης του νησιού, γι' αυτό και έχει το προσωνύμιο «Αρχάγγελος της Κρήτης».

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για αποκατάσταση του μνημείου - «Είναι εξοργιστικό», λέει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

Δείτε εικόνες από το σημείο όπου αποκεφαλίστηκε η προτομή του Νίκου Ξυλούρη


Πηγή: iefimerida.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

