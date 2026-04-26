Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού: Το τεστ που προτείνουν οι ειδικοί, πότε είναι σκόπιμο να γίνεται

Αν έχετε αρχίσει να παρατηρείτε λεκέδες μούχλας στους τοίχους του σπιτιού σας και δυσκολεύεστε να εντοπίσετε την αιτία, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε το αλουμινόχαρτο.

Σύμφωνα με ειδικούς, ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών με υπόγειο παρουσιάζει προβλήματα υγρασίας και ο εντοπισμός της πηγής αποτελεί μία από τις συχνότερες δυσκολίες για τους ιδιοκτήτες.

Τοποθετώντας λοιπόν ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου σε έναν υγρό τοίχο για 48 ώρες, μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε εάν η υγρασία προέρχεται από το εσωτερικό του χώρου ή από το εσωτερικό της κατασκευής. Η κατανόηση αυτής της διαφοράς είναι καθοριστική, καθώς δείχνει αν η λύση είναι η βελτίωση του αερισμού (με έναν αφυγραντήρα π.χ.) ή μια πιο επεμβατική παρέμβαση, όπως το άνοιγμα της γυψοσανίδας.

Πρόκειται μάλιστα, για μια απλή και σχεδόν χωρίς κόστος μέθοδος, με τους ειδικούς να επιβεβαιώνουν ότι λειτουργεί αξιόπιστα σε κάθε κλίμα και σε κάθε χώρο με υγρασία.

Το πείραμα με το αλουμινόχαρτο και πώς να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Καθαρίστε την περιοχή του τοίχου με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου μεγαλύτερο από την ύποπτη επιφάνεια. Στερεώστε το καλά στον τοίχο με κολλητική ταινία, σφραγίζοντας προσεκτικά όλες τις άκρες ώστε να μην περνάει αέρας από πίσω. Αφήστε το στη θέση του για 24-48 ώρες.

Όταν αφαιρέσετε το φύλλο, παρατηρήστε πού έχει σχηματιστεί η υγρασία: αν βρίσκεται στην πλευρά που είναι σε επαφή με τον τοίχο, τότε το νερό προέρχεται από το εσωτερικό της κατασκευής. Οι αιτίες μπορεί να είναι προβληματικές σωληνώσεις, ανεπαρκής εξωτερική στεγανοποίηση κλπ. Ακόμη και η παρουσία σκούρων λεκέδων ή μιας λευκής επικάλυψης αποτελεί ένδειξη διείσδυσης υγρασίας, ακόμη κι αν ο τοίχος φαίνεται στεγνός στην αφή.

Αν η υγρασία βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του αλουμινόχαρτου, σημαίνει ότι πρόκειται για συμπύκνωση λόγω υγρασίας στον εσωτερικό αέρα. Αυτό συμβαίνει συχνά σε κουζίνες ή σε σπίτια με ανεπαρκή αερισμό. Δραστηριότητες όπως το στέγνωμα ρούχων μέσα στο σπίτι, τα κλειστά παράθυρα τους χειμερινούς μήνες ή η έλλειψη αερισμού μετά το μαγείρεμα ή το ντους αυξάνουν τα επίπεδα υγρασίας στον αέρα, η οποία στη συνέχεια εναποτίθεται στις πιο ψυχρές επιφάνειες.

Γενικά, αν η πλευρά που ακουμπά στον τοίχο είναι υγρή, τότε η υγρασία προέρχεται από τη δομή και το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Αντίθετα, αν αυτή η πλευρά είναι στεγνή αλλά σχηματίζεται υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια, σημαίνει ότι ο εσωτερικός αέρας έχει υπερβολική υγρασία και η λύση είναι πιο απλή, όπως η χρήση αφυγραντήρα.

Πώς να παρέμβετε ανάλογα με το αποτέλεσμα

Αν πρόκειται για συμπύκνωση, αρκεί να βελτιώσετε τις καθημερινές συνήθειες και τον αερισμό: να ανοίγετε τα παράθυρα μετά το μαγείρεμα ή το ντους, να χρησιμοποιείτε απορροφητήρες και ανεμιστήρες εξαερισμού, να ελέγχετε τα λάστιχα στεγανοποίησης των παραθύρων και να διατηρείτε στεγνές τις επιφάνειες κοντά στους τοίχους. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να τραβήξετε φωτογραφίες πριν και μετά το τεστ, ώστε να διαπιστώσετε τυχόν βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου.

Αν, αντίθετα, πρόκειται για διείσδυση υγρασίας, απαιτείται παρέμβαση στο εξωτερικό του κτιρίου. Ενας υδραυλικός θα σας δώσει τις λύσεις.

