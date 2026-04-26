«Allons y»: Κλείδωσε η συμφωνία με Γαλλία και έρχονται δυνάμεις στην Κύπρο τον Ιούνιο - Τι περιλαμβάνει

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί για ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας ότι η υπογραφή της αναμένεται εντός Ιουνίου σε υπουργικό επίπεδο.

Σε δηλώσεις του μετά το ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή της ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία βαθαίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε, η παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο θα έχει αποκλειστικά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα πρακτικό αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας Λευκωσίας και Παρισιού. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο υπογράφηκε αναβαθμισμένη στρατηγική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία αποτελεί τον ισχυρότερο εταίρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλαπλά επίπεδα, με αιχμή τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην οικονομική και βιομηχανική διάσταση της συνεργασίας, αναφέροντας ότι στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE και της αξιοποίησης κονδυλίων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν διατεθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία, προωθούνται συνέργειες μεταξύ γαλλικών εταιρειών και της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνεργασίες αυτές δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη ενός τομέα που χαρακτηρίζεται ως πολλά υποσχόμενος για την Κύπρο, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρησιακή και τεχνολογική της ικανότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος και στη σημασία της ουσίας έναντι της επικοινωνίας, σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες που υπογράφονται δεν έχουν συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποδίδουν απτά αποτελέσματα. Όπως είπε, αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη με την άμεση ανταπόκριση της Γαλλίας όταν ζητήθηκε βοήθεια, καθώς και με τη συνεχή εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Η επικείμενη συμφωνία θεωρείται ακόμη ένα βήμα στην περαιτέρω εδραίωση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, με έμφαση όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην ανθρωπιστική συνεργασία και την κοινή αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.