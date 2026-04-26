Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Φωτιά σε ανοικτό χώρο αποθήκης στη βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρας Πάφου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία, σημείωσε ο κ. Κεττής.

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ανοιχτό χώρο αποθήκης στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή , στην πλατφόρμα X, στις 19:14 υπήρξε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε χαρτοκιβώτια τοποθετημένα σε ξύλινες βάσεις, τα οποία βρίσκονταν κοντά στο περιτοίχισμα αποθήκης.

Όπως αναφέρεται, τα χαρτοκιβώτια περιείχαν αναλώσιμα υλικά ξενοδοχειακής χρήσης, και για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία, σημείωσε ο κ. Κεττής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα