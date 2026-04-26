Φωτιά σε ανοικτό χώρο αποθήκης στη βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρας Πάφου

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ανοιχτό χώρο αποθήκης στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή , στην πλατφόρμα X, στις 19:14 υπήρξε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε χαρτοκιβώτια τοποθετημένα σε ξύλινες βάσεις, τα οποία βρίσκονταν κοντά στο περιτοίχισμα αποθήκης.

Όπως αναφέρεται, τα χαρτοκιβώτια περιείχαν αναλώσιμα υλικά ξενοδοχειακής χρήσης, και για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία, σημείωσε ο κ. Κεττής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ