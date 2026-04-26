Χειροπέδες σε 29χρονο για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λεμεσό

Η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη 29χρονου κάτοικου Λεμεσού, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο των εξετάσεων αναφορικά με εμπρησμό αυτοκινήτου, αδίκημα που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Απριλίου, στη Λεμεσό.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι κατά την εν λόγω ημερομηνία ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησία 81χρονης, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία συγγενικού της προσώπου.

Η φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητο, άγνωστης προς το παρόν αξίας.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του πιο πάνω 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

