Ελληνική η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026 – Στη λίστα και μία παραλία της Κύπρου (εικόνες)

Η Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, σε μία ψηφοφορία που συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 επαγγελματίες.

Πρόκειται για έναν απομονωμένο κολπίσκο με βότσαλα και άμμο, που είναι περιτριγυρισμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, ενώ τα νερά είναι κρυστάλλινα.

Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με σκάφος. Η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει μία ιδιαίτερα απαιτητική πεζοπορία. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά την προστατεύουν, καθώς την κρατούν μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Η Φτέρη έχει διακριθεί και παγκοσμίως, κατακτώντας την δεύτερη θέση πίσω από την Entalula Beach στις Φιλιππίνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω λίστα κυριαρχούν οι ελληνικές παραλίες.

Οι ελληνικές παραλίες της λίστας:

Φτέρη (Κεφαλονιά) – 1η θέση

Πόρτο Κατσίκι (Λευκάδα) – 5η θέση

Πόρτο Τιμόνι (Κέρκυρα) – 9η θέση

Παραλία Βουτούμι (Αντίπαξοι) – 22η θέση

Παραλία Χόβολο (Σκόπελος) – 29η θέση

Σαρακήνικο (Μήλος) – 31η θέση

Ελαφονήσι (Κρήτη) – 44η θέση

Αναλυτικά η λίστα με τις 50 κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης:

Φτέρη – Ελλάδα (Κεφαλονιά)

Cala Macarella – Ισπανία

Cala dei Gabbiani – Ιταλία

Kaputas – Τουρκία

Πόρτο Κατσίκι – Ελλάδα (Λευκάδα)

Santa Giulia – Γαλλία (Κορσική)

Playa Cofete – Ισπανία

Praia da Falesia – Πορτογαλία

Πόρτο Τιμόνι – Ελλάδα (Κέρκυρα)

La Pelosa – Ιταλία

Keem Beach – Ιρλανδία

Playa Bolonia – Ισπανία

Tuerredda – Ιταλία

Podrace Beach – Κροατία

Calo des Moro – Ισπανία

Oludeniz – Τουρκία

Grama Bay – Αλβανία

Playa de Rodas – Ισπανία

Cala Cotticcio – Ιταλία

Playa de Sotavento – Ισπανία

Praia I Focu Beach – Ιταλία

Βουτούμι (Voutomi Beach) – Ελλάδα (Νάξος)

Seixal Beach – Πορτογαλία (Μαδέρα)

Puinn Sand Beach – Νορβηγία

Palombaggia – Γαλλία (Κορσική)

Kynance Cove – Αγγλία

Praia do Camilo – Πορτογαλία

Gjipe Beach – Αλβανία

Χοβόλο (Hovolo Beach) – Ελλάδα (Ζάκυνθος)

Golden Beach – Κύπρος

Σαρακήνικο – Ελλάδα (Μήλος)

Pasjaca Beach – Κροατία

Arutas Beach – Ιταλία

Ses Illetes – Ισπανία

Jaz Beach – Μαυροβούνιο

Spiaggia Zingaro – Ιταλία

Zlatni Rat – Κροατία (Μπρατς)

Diamond Beach – Ισλανδία

Punta Rata – Κροατία

Cala Brandinchi – Ιταλία

Haukland Beach – Νορβηγία

Sakarun – Κροατία

Calo des Marmols – Ισπανία

Ελαφονήσι – Ελλάδα (Κρήτη)

Lotu Beach – Γαλλία (Κορσική)

Cala Luna – Ιταλία

Achmelvich Beach – Σκωτία

Alzada Beach – Ισπανία

Kelebekler Vadisi Beach – Τουρκία

Cala Moraig – Ισπανία

Πηγή: huffingtonpost.gr