Ένας ταξιδιώτης από το Κίεβο «επιστρέφει» στη Λάρνακα μετά από τρεις αιώνες

Μαζί με το Obiimy Cyprus, η ουκρανική κοινότητα πρόσφερε στην πόλη ένα μικρό μπρούτζινο γλυπτό του Βασίλ Χριχόροβιτς-Μπάρσκι, του ταξιδιώτη του 18ου αιώνα που άφησε μία από τις πιο λεπτομερείς περιγραφές της Κύπρου της εποχής του

Πραγματοποιήθηκαν στη Λάρνακα τα αποκαλυπτήρια του μικρού μπρούτζινου γλυπτού αφιερωμένου στον Βασίλ Χριχόροβιτς-Μπάρσκι, γνωστός στα ελληνικά ως Βασίλειος Γρηγορόβιτς Μπάρσκυ, του ταξιδιώτη του 18ου αιώνα από το Κίεβο, ο οποίος διέσχισε την Κύπρο πεζός, έζησε στο νησί και κατέγραψε με σπάνια λεπτομέρεια την καθημερινότητα, τα τοπία και τους ανθρώπους της. Οι σημειώσεις του θεωρούνται μέχρι σήμερα μία από τις πιο πολύτιμες πρωτογενείς πηγές για την ιστορία της Κύπρου. Το γλυπτό αποτελεί δώρο προς την πόλη και δημιουργήθηκε με τη στήριξη των δωρητών του, του πολιτιστικού κέντρου Obiimy Cyprus και της οικογενειακής πρωτοβουλίας Sushko Philanthropy.

Το γλυπτό τοποθετήθηκε στο πλαίσιο του ουκρανικού project «Shukai!», το οποίο εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια αφηγείται την ιστορία του Κιέβου μέσα από μικρά μπρούτζινα γλυπτά. Η τοποθέτησή του στην Κύπρο σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του project εκτός Ουκρανίας. Πρόκειται για μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς οι δύο χώρες συνδέονται βαθύτερα από όσο μπορεί να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Πριν από 300 χρόνια, ένας άνθρωπος από το Κίεβο υπήρξε ανάμεσα στους πρώτους που περιέγραψαν και σχεδίασαν την Κύπρο. Σήμερα, περισσότεροι από 30.000 Ουκρανοί ζουν στο νησί. Το γλυπτό υπενθυμίζει ότι ο δεσμός ανάμεσα στην Ουκρανία και την Κύπρο έχει βαθιές ρίζες και σήμερα αποκτά νέα δυναμική.

«Η Κύπρος έχει γίνει δεύτερο σπίτι για πολλούς Ουκρανούς. Η κοινότητα εδώ είναι δυνατή και φιλόξενη, γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς να προσφέρουμε κάτι πίσω στην πόλη που μας υποδέχθηκε με τόση ζεστασιά. Η Κύπρος και η Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο φαίνεται. Πριν από 300 χρόνια, ένας άνθρωπος από το Κίεβο ήταν ανάμεσα στους πρώτους που περιέγραψαν και σχεδίασαν αυτό το νησί. Σήμερα συνεχίζουμε τον ίδιο δεσμό, μέσα από τη γλώσσα του πολιτισμού», δήλωσε η Anna Sushko, συνιδρύτρια του Obiimy Cyprus και του Sushko Philanthropy.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η οικογένεια Sushko και το Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy βρίσκονται στη Λάρνακα. Έχετε επιλέξει την πόλη μας ως σημείο αναφοράς για τόσες σημαντικές δράσεις, είτε αφορούν τα Χριστούγεννα, τον πολιτισμό, την ιστορία ή ζητήματα ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος. Είστε πάντα εδώ μαζί μας και μας στηρίζετε. Είμαστε εξίσου περήφανοι για την ουκρανική κοινότητα που ζει στη Λάρνακα, γιατί, όπως συνηθίζω να λέω, είστε ένας ιδιαίτερα παραγωγικός και μορφωμένος λαός, που συμβάλλει στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό μας. Οι ιστορικές μας εμπειρίες έχουν κοινά στοιχεία. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και να γνωρίζετε ότι μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε εμάς», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας, κ. Ιάσωνας Ιασωνίδης.

Ποιος ήταν ο Βασίλ Χριχόροβιτς-Μπάρσκι

Ο Βασίλ Χριχόροβιτς-Μπάρσκι (1701-1747) ξεκίνησε από το Κίεβο πεζός το 1724 και ταξίδεψε για 24 χρόνια, χωρίς χρήματα, συχνά άρρωστος και αρκετές φορές στα όρια της επιβίωσης. Έφτασε στην Ιταλία, την Ελλάδα, το Άγιον Όρος, την Ιερουσαλήμ, την Αίγυπτο και τη Συρία, ενώ επισκέφθηκε την Κύπρο πέντε φορές. Περιέγραψε το νησί με πλούσια λεπτομέρεια και ενθουσιασμό, συνοδεύοντας τις σημειώσεις του με δικά του σχέδια. Στην Κύπρο έγινε δεκτός με σεβασμό λόγω της καταγωγής του από το Κίεβο, το οποίο ήταν γνωστό ως σημαντικό πνευματικό κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου. Το 1747 επέστρεψε στην πατρίδα του και απεβίωσε την ίδια χρονιά.

«Ο Βασίλ Χριχόροβιτς-Μπάρσκι αυτοπροσδιοριζόταν ως “πεζοπόρος προσκυνητής από το Κίεβο” και υπογράμμιζε πάντοτε την καταγωγή του. Σε όλη τη διάρκεια των ταξιδιών του, κατέγραφε τις χώρες που επισκεπτόταν με βαθύ σεβασμό, αφιερώνοντας ιδιαίτερα θερμές αναφορές στην Κύπρο. Σήμερα, η κληρονομιά του μας υπενθυμίζει τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο και την Ουκρανία εδώ και αιώνες, καθώς και την αξία της κοινής πολιτιστικής μνήμης που μοιραζόμαστε», δήλωσε η Lyola Filimonova, επιστημονική σύμβουλος του project.

Το γλυπτό βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy Cyprus, στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 12, στη Λάρνακα, και είναι ανοικτό για το κοινό καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 17:00.