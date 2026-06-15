Eurobank: «Κάνε level up και ξεκίνα τα όνειρά σου»

Με το μήνυμα «Κάνε level up και ξεκίνα τα όνειρά σου», η Eurobank παρουσιάζει το Δάνειο Σπουδών Μόρφωση. Πρόκειται για ένα δανειακό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές και μαθητές, το οποίο καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Με γνώμονα την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς η Eurobank παρέχει ολοκληρωμένες και ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις.

Το Δάνειο Σπουδών Μόρφωση διασφαλίζει περισσότερη άνεση, δυναμισμό και οικονομική ανεξαρτησία για όσους ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα της ζωής τους, προσφέροντας παράλληλα επιλογή μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και ευελιξία ως προς τη μορφή εξασφάλισης, με δυνατότητα παραχώρησης δανείου με ή χωρίς υποθήκη.

Παράλληλα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών, όπως σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απόκτηση επαγγελματικών τίτλων, φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία και συμμετοχή σε προγράμματα εκμάθησης. Παράλληλα, καλύπτει επιπλέον έξοδα όπως ενοίκια, διατροφή, μεταφορικά, καθώς και μηνιαία έξοδα.

Αναφορικά με την αποπληρωμή, παρέχεται σημαντική ευελιξία, με διάρκεια έως 10 χρόνια για δάνεια χωρίς υποθήκη και έως 15 χρόνια για ενυπόθηκα δάνεια, καθώς και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 5 χρόνια, κατά την οποία καταβάλλονται μόνο οι τόκοι, με την αποπληρωμή του κεφαλαίου να ξεκινά μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Η Eurobank στηρίζει ενεργά τη νέα γενιά, σχεδιάζοντας λύσεις που ταιριάζουν στις πραγματικές της ανάγκες. Μαζί με το Δάνειο Σπουδών Μόρφωση, οι νέοι μπορούν να απολαύσουν ακόμη περισσότερα οφέλη μέσα από τον λογαριασμό My Account 18-25, μια σύγχρονη τραπεζική λύση ειδικά σχεδιασμένη για να τους προσφέρει περισσότερη αυτονομία, ευελιξία και ασφάλεια.

Ο λογαριασμός παρέχεται χωρίς έξοδα τήρησης και συνοδεύεται από δωρεάν ετήσια συνδρομή κάρτας. Παράλληλα, παρέχει δωρεάν μετατροπή νομίσματος για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα έως €1.000 τον μήνα, δωρεάν αναλήψεις μετρητών σε ευρώ από ΑΤΜ, καθώς και επιστροφή χρημάτων από αγορές σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα €πιστροφή, σε Κύπρο και Ελλάδα. Επιπρόσθετα, προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα επιλογής ορίου υπερανάληψης με έκπτωση στο επιτόκιο. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια και δωρεάν πρώτο μηνιαίο ασφάλιστρο έως €100 με την αγορά επενδυτικού ασφαλιστικού σχεδίου από την ERB Cyprialife, ενισχύοντας έτσι την καθημερινή εμπειρία των νέων με πρακτικά και ουσιαστικά οφέλη.

Περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις για το Δάνειο Σπουδών Μόρφωση και τον λογαριασμό My Account 18-25, μπορείτε να βρείτε στο:

https://www.eurobank.cy/el/personal/levelup