Δες πού βρισκόταν το σπίτι σου πριν 300 εκατομμύρια χρόνια – Το εργαλείο που αποκαλύπτει ένα απίστευτο παρελθόν (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό ψηφιακό εργαλείο έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ιστορία του πλανήτη, προσφέροντας σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα να ταξιδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πίσω στον χρόνο. Η πλατφόρμα Paleolatitude.org, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, λειτουργεί σαν μια σύγχρονη «χρονομηχανή», επιτρέποντας τον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης οποιουδήποτε σημείου της Γης σε αρχαίες γεωλογικές περιόδους.

Μέσα από μια απλή αναζήτηση, ο χρήστης μπορεί να δει αν το μέρος όπου ζει σήμερα βρισκόταν κάποτε κάτω από τροπικά νερά, σε άνυδρες εκτάσεις ή ακόμη και κοντά σε ηφαιστειακές ζώνες. Η εμπειρία αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό οπτικό ταξίδι, αλλά βασίζεται σε πραγματικά επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με την κίνηση των τεκτονικών πλακών και την εξέλιξη της λιθόσφαιρας.

Η ιδέα για την ανάπτυξη του εργαλείου προέκυψε από ένα γεωλογικό μυστήριο στην Ολλανδία, όταν επιστήμονες εντόπισαν απολιθώματα που παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνα του Περσικού Κόλπου. Το παράδοξο αυτό εύρημα οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα, η οποία έδειξε ότι η περιοχή δεν είχε απλώς διαφορετικό κλίμα στο παρελθόν, αλλά βρισκόταν γεωγραφικά σε τελείως διαφορετικό σημείο του πλανήτη. Η επιβεβαίωση αυτής της μετακίνησης ήρθε μέσα από την ανάλυση δεδομένων που ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα.

Ο πυρήνας της τεχνολογίας βασίζεται στη μελέτη μαγνητικών ορυκτών, τα οποία λειτουργούν σαν ένα είδος φυσικού αρχείου. Κατά τον σχηματισμό τους, «καταγράφουν» το μαγνητικό πεδίο της Γης, επιτρέποντας στους επιστήμονες να προσδιορίσουν το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο δημιουργήθηκαν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι ερευνητές μπορούν να ανασυνθέσουν την πορεία των ηπείρων στο πλαίσιο της τεκτονικής των πλακών.

Πέρα από τη χαρτογράφηση της επιφάνειας της Γης, η πλατφόρμα έχει σημαντική συμβολή και στην παλαιοντολογία. Βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την κατανομή των ειδών και τις μαζικές εξαφανίσεις, αποκαλύπτοντας ποιες περιοχές λειτουργούσαν ως καταφύγια ζωής και ποιες μετατρέπονταν σε αφιλόξενα περιβάλλοντα λόγω κλιματικών αλλαγών.

Αν και προς το παρόν το εργαλείο καλύπτει χρονικό βάθος έως 320 εκατομμύρια χρόνια, οι δημιουργοί του σχεδιάζουν την επέκτασή του μέχρι την περίοδο της Κάμβρια έκρηξη, πριν από περίπου 550 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό θα επιτρέψει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της εξέλιξης της ζωής και των γεωλογικών διεργασιών.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η πρόσβαση στο εργαλείο είναι ελεύθερη για το κοινό. Με λίγα μόνο κλικ, οποιοσδήποτε μπορεί να εξερευνήσει το βαθύ παρελθόν του τόπου του και να ανακαλύψει μια εντελώς διαφορετική εικόνα της Γης, πολύ πριν αυτή αποκτήσει τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

Με πληροφορίες από το Interestingengineering, Huffingtonpost.gr