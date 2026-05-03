Πόσα λεφτά μπορείς να βγάλεις από μια κάρτα Pokémon - Ένα παιδικό χόμπι που μετατράπηκε σε αγορά εκατομμυρίων ευρώ - Τι λένε στον «Π» Κύπριοι «παίχτες»

Πέραν των €16 εκατ. κόστισε η ακριβότερη κάρτα Pokémon που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία! Ιδιοκτήτης της ήταν ο Λόγκαν Πολ, Αμερικανός influencer, επαγγελματίας παλαιστής και επιχειρηματίας, ο οποίος την είχε αποκτήσει, μέσω ιδιωτικής συμφωνίας (private deal), από άλλον συλλέκτη. Πρόκειται για την κάρτα Pikachu Illustrator, η οποία δημιουργήθηκε το 1998 στην Ιαπωνία σε μόλις 39 αντίτυπα. Το αντίτυπο που κατείχε ο Πολ ήταν το μοναδικό σε «τέλεια κατάσταση», έχοντας λάβει βαθμολογία 10/10 από την Professional Sports Authenticator (PSA), εταιρεία που αξιολογεί την ποιότητα και την αυθεντικότητα συλλεκτικών καρτών.

Η εντυπωσιακή αυτή αγοραπωλησία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανοδικής πορείας που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια η αγορά των συλλεκτικών καρτών Pokémon σε παγκόσμιο επίπεδο. Από δημοπρασίες εκατομμυρίων έως ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ συλλεκτών, το ενδιαφέρον για σπάνιες κάρτες έχει μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα ενεργητική επενδυτική αγορά.

Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία αλλά επηρεάζει και μικρότερες αγορές, όπως αυτή της Κύπρου. Όλο και περισσότεροι νέοι, και όχι μόνο, ασχολούνται ενεργά με αγοραπωλησίες και ανταλλαγές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και το διαδίκτυο, όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές κάθε μεγέθους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 29χρονου Ανδρέα, ο οποίος περιγράφει στον «Π» πώς ένα παιδικό χόμπι εξελίχθηκε σε μία δραστηριότητα με επενδυτικές προοπτικές.

Από το σχολείο… στην επένδυση

Όπως αναφέρει, η πρώτη του επαφή με τις κάρτες ξεκίνησε από την παιδική ηλικία. «Όπως όλοι, έτσι κι εγώ πέρασα τη φάση με τις κάρτες στο σχολείο. Τις βρίσκαμε στα περίπτερα και τις ανταλλάσσαμε μεταξύ μας. Τότε δεν υπήρχαν λεφτά στην υπόθεση», σημειώνει. Μεγαλώνοντας, απομακρύνθηκε από το χόμπι, μέχρι που το 2018, ως φοιτητής, το ανακάλυψε ξανά όταν είδε τυχαία ένα βίντεο στο YouTube. «Όταν είδα ότι μια κάρτα μπορούσε να αξίζει €300, είπα να δοκιμάσω κι εγώ, περισσότερο για την εμπειρία», αναφέρει.

Από εκείνο το σημείο και μετά, άρχισε να χτίζει σταδιακά τη συλλογή του, ενώ παράλληλα μπήκε και στη λογική της επένδυσης. Αρχικά άνοιγε πακέτα για να βρει τις πιο ακριβές κάρτες κάθε σετ (σ.σ. σειράς καρτών που βγαίνει κάθε περίπου τρεις μήνες), αλλά σιγά – σιγά άρχισε να αγοράζει κλειστά προϊόντα, τα οποία περιέχουν αριθμό πακέτων. «Τι θα γίνει αν κρατήσω ένα κουτί 5-6 χρόνια;», διερωτήθηκε τότε, και έτσι ξεκίνησε να επενδύει πιο συνειδητά.

Η απάντηση ήρθε με τον χρόνο: «Ένα προϊόν που αγόρασα το 2019 για περίπου 180 αγγλικές λίρες, το πούλησα το 2025 για €3.000», λέει ο Αντρέας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «παιχνίδι» που αποφέρει έσοδα σε βάθος χρόνου.

Συλλογή χιλιάδων ευρώ

Σε ό,τι αφορά στο οικονομικό σκέλος, δηλώνει ότι το 2025 έκλεισε με περίπου €6.000 κέρδος. Η συλλογή του εκτιμάται σε πενταψήφιο ποσό, ενώ περιλαμβάνει και κάρτες πρώτης γενιάς, όπως μια Charizard, η οποία με μια σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς ότι μπορεί να πωληθεί από €40 μέχρι και €20 χιλιάδες, αναλόγως της ποιότητάς της. Ο ίδιος δεν θέλησε να διευκρινίσει την ακριβή αξία της κάρτας του, παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν είναι η πιο ακριβή κάρτα στη συλλογή του. Όπως επισημαίνει, «βλέπει» το trading τόσο ως χόμπι όσο και ως επένδυση, με τη συναισθηματική αξία να παραμένει εξίσου σημαντική.

Scalpers και ανταγωνισμός

Η είσοδος στον χώρο παραμένει εύκολη, εξηγεί ο Ανδρέας. «Ξεκινάς να ασχολείσαι, αγοράζεις και χτίζεις», αναφέρει. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η αγορά έχει εξελιχθεί και λειτουργεί πλέον όπως κάθε άλλο market. «Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είμαστε σε ένα bull market. Αυτό φέρνει περισσότερο ανταγωνισμό. Παλιά το έκανες πιο χαλαρά, τώρα αν κάποιος βρει κάτι σε καλή τιμή θα το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη», λέει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει επίσης ότι το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από ενήλικες, «από άτομα που μεγάλωσαν με τις κάρτες και τώρα επιστρέφουν σε αυτές με περισσότερα χρήματα», ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο μπορεί να φαίνονται. Η αγορά, παγκοσμίως, αντιμετωπίζει το φαινόμενο των scalpers, δηλαδή των ατόμων που αγοράζουν μαζικά προϊόντα από καταστήματα, σε σημείο που «αδειάζει» η αγορά και τα πουλούν πιο ακριβά στο διαδίκτυο. Καιροσκόποι εν ολίγοις.

Ωστόσο οι καταστηματάρχες άρχισαν να βάζουν «δικλίδες ασφαλείας» με πολλές περιπτώσεις να περιορίζουν τον αριθμό προϊόντων ανά πελάτη όταν βγαίνει ένα καινούργιο σετ, γεγονός που επιβεβαιώνει και ακόμη ένας Κύπριος, ο Άντρος, ιδιοκτήτης καταστήματος συλλεκτικών προϊόντων στη Λεμεσό τα τελευταία 30 χρόνια. «Πάντα υπήρχαν αυτοί που “μυρίζονται” κέρδος και τρέχουν... Αυτό γίνεται σε όλα τα παιχνίδια με κάρτες, όχι μόνο στο Pokémon», λέει στον «Π».

Το ενδιαφέρον των πελατών, προσθέτει, επικεντρώνεται κυρίως στα κλειστά προϊόντα. «Στον κόσμο αρέσει να ανοίγει πακέτα για να δει τι θα βρει», εξηγεί. Η ζήτηση παραμένει υψηλή, γεγονός που δυσκολεύει την εξασφάλιση αποθέματος. Εντοπίζει την προηγούμενη μεγάλη άνοδο κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν πολλοί επέστρεψαν στο χόμπι. Ωστόσο, όπως σημειώνει, όταν η αγορά «γεμίζει», το ενδιαφέρον μειώνεται.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, η κατάσταση έχει αντιστραφεί. «Γίνεται ξανά χαμός. Είναι το πιο περιζήτητο παιχνίδι με κάρτες αυτή τη στιγμή», αναφέρει, αποδίδοντας την τάση κυρίως στη νοσταλγία.

Το μέλλον της αγοράς

Όπως μας εξηγεί ο Άντρος, οι πιο ακριβές κάρτες παραμένουν οι παλαιότερες εκδόσεις με δημοφιλείς χαρακτήρες. «Οι κάρτες με Charizard είναι συνήθως από τις πιο ακριβές», εξηγεί. Βεβαίως, καθοριστικό ρόλο παίζει πλέον και η διαδικασία αξιολόγησης (grading), όπως στην περίπτωση του Λόγκαν Πολ. Παράλληλα, η σπανιότητα και η δημοφιλία του Pokémon που απεικονίζεται στην κάθε κάρτα επηρεάζουν σημαντικά την τιμή. Σε επίπεδο στρατηγικής, πάντως, προτείνει την αγορά κλειστών προϊόντων, τα οποία τείνουν να αυξάνουν την αξία τους με τον χρόνο. Ωστόσο, εμφανίζεται συγκρατημένος για το μέλλον. «Ανεβαίνει αλλά κάποια στιγμή θα ξαναπέσει. Έτσι λειτουργούν όλα τα markets», σημειώνει.

Παρά τις διακυμάνσεις, πάντως, φαίνεται πως ένα στοιχείο είναι που παραμένει σταθερό. Για πολλούς συλλέκτες, οι κάρτες Pokémon δεν είναι απλώς μια επένδυση, αλλά μια επιστροφή στην παιδική ηλικία και ίσως αυτός να είναι ο βασικός λόγος που συνεχίζουν να αποκτούν αξία.