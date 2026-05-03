Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι μέχρι το πρωί της Δευτέρας - Δεύτερη κίτρινη προειδοποίηση σε μία ημέρα

Τάσος Μπουγάς για Ακύλα: Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το «Ferto» είναι αντιγραφή του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», για να το λένε, ισχύει

Δεν θα κινηθώ νομικά, απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα, είπε ο τραγουδιστής για τον Έλληνα εκπρόσωπο στη Eurovision

Στην ομοιότητα που του επισημαίνουν ότι έχει το κομμάτι του Ακύλα «Ferto» με το δικό του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», αναφέρθηκε ο Τάσος Μπουγάς, δηλώνοντας ότι δεν αποκλείει την αντιγραφή, από τη στιγμή που γίνεται η σύγκριση.

Ο τραγουδιστής μίλησε την Κυριακή 3 Μαΐου στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» δηλώνοντας αρχικά, πως σύμφωνα με σχόλια του κόσμου, το κομμάτι με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, αποτελεί αντιγραφή του δικού του τραγουδιού, ξεκαθαρίζοντας σε κάθε περίπτωση πως δεν ενοχλείται. 

Από τη μεριά του ο Τάσος Μπουγάς εξήγησε, πως ακόμα και αν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στα δύο κομμάτια, δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά. Παράλληλα, ευχήθηκε στον Έλληνα εκπρόσωπο να έχει καλή πορεία στον διαγωνισμό μουσικής. Όπως είπε: «Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το "Ferto" είναι αντιγραφή από το "Θέλεις μπουζούκια πάμε", για να το λέει τόσος κόσμος, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν θα κινηθώ νομικά, απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος, γι' αυτό δεν με ενοχλεί. Στη μουσική μοιάζει περισσότερο, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Βεβαίως εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με πρωτιά εδώ στην Ελλάδα».

Ακούστε το «Ferto» και το «Θέλεις μπουζούκια πάμε»

