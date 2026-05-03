Νέοι κανόνες ρυθμίζουν το ιατρικό επάγγελμα - Από την υποχρεωτική ασφάλιση για αποζημιώσεις ασθενών μέχρι τη συνεχή εκπαίδευση

Τα τελευταία δύο χρόνια, η άσκηση της ιατρικής στην Κύπρο μπαίνει σε ένα νέο πλαίσιο. Μέσα από μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που πέρασαν από την Επιτροπή Υγείας της Βουλής και υπερψηφίστηκαν στην Ολομέλεια, αλλάζουν βασικές πτυχές του επαγγέλματος. Από την υποχρεωτική ασφάλιση για επαγγελματική ευθύνη και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μέχρι τις γλωσσικές απαιτήσεις, τον πειθαρχικό έλεγχο και τη διαδικασία εγγραφής γιατρών από το εξωτερικό.

Οι αλλαγές αυτές δεν προέκυψαν τυχαία. Αντανακλούν τις πιέσεις ενός συστήματος υγείας που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, αλλά και την ανάγκη να μπουν πιο σαφείς κανόνες σε ζητήματα που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν με ασάφειες ή κενά. Από περιπτώσεις ασθενών που δυσκολεύτηκαν να αποζημιωθούν, μέχρι προβλήματα στην επικοινωνία γιατρού–ασθενή ή καθυστερήσεις σε πειθαρχικές διαδικασίες, τα θέματα που έφτασαν στη Βουλή διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο πιο οργανωμένο και πιο απαιτητικό.

Υποχρεωτική ασφάλιση

Μία από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, αφορά την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των γιατρών για επαγγελματική ευθύνη, μια ρύθμιση που, αν και θεωρείται αυτονόητη σε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, στην Κύπρο δεν εφαρμοζόταν καθολικά. Μέχρι την ψήφιση της σχετικής τροποποίησης το 2024, η ύπαρξη ασφάλισης δεν αποτελούσε σαφή και οριζόντια προϋπόθεση για όλους τους γιατρούς. Στην πράξη, αρκετοί επαγγελματίες διέθεταν ασφαλιστική κάλυψη, όμως δεν υπήρχε ενιαία υποχρέωση ούτε μηχανισμός ελέγχου που να διασφαλίζει ότι κάθε γιατρός που ασκεί επάγγελμα στη Δημοκρατία είναι καλυμμένος.

Το ζήτημα άρχισε να απασχολεί πιο έντονα την Επιτροπή Υγείας της Βουλής μετά από καταγγελίες ασθενών, για περιπτώσεις όπου το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε ιατρική αμέλεια, αλλά ο γιατρός δεν ήταν ασφαλισμένος και έτσι οι ασθενείς δεν έλαβαν την απαραίτητη αποζημίωση. Υπήρξαν αναφορές για αποζημιώσεις χιλιάδων ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ. Χαρακτηριστική είναι υπόθεση που απασχόλησε και τη δημόσια συζήτηση, όπου το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας επιδίκασε αποζημίωση ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε οικογένεια, μετά από ιατρική αμέλεια κατά τη διάρκεια τοκετού. Σύμφωνα με την απόφαση, λανθασμένοι χειρισμοί και η χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική ένδειξη προκάλεσαν έλλειψη οξυγόνου στο έμβρυο, με αποτέλεσμα το νεογέννητο να υποστεί μόνιμη εγκεφαλική παράλυση. Η υπόθεση αυτή ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο το κενό που υπήρχε στο σύστημα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη.

Στο τραπέζι τέθηκε ξεκάθαρα το ερώτημα: Τι συμβαίνει όταν ένας ασθενής υποστεί βλάβη και δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο αποζημίωσης; Η απάντηση ήρθε με την τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία καθιστά πλέον υποχρεωτική την ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους γιατρούς, αλλά και για τις εταιρείες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες. Με απλά λόγια, για να εγγραφεί ή να ανανεώσει κάποιος επαγγελματίας την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματός του, πρέπει να προσκομίσει, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, το ασφαλιστικό του συμβόλαιο μέσω του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Η αλλαγή αυτή καλύπτει ένα κενό που παρέμενε για χρόνια. Από τη μια πλευρά, οι ασθενείς αποκτούν πιο ξεκάθαρη και ουσιαστική δυνατότητα να διεκδικήσουν αποζημίωση σε περίπτωση λάθους ή αμέλειας. Από την άλλη, οι ίδιοι οι γιατροί λειτουργούν πλέον μέσα σε ένα πιο προστατευμένο επαγγελματικό περιβάλλον, γνωρίζοντας ότι δεν θα βρεθούν εκτεθειμένοι οικονομικά σε μια ενδεχόμενη αγωγή. Συζητώντας το θέμα στην Επιτροπή Υγείας, βουλευτές αλλά και εμπλεκόμενοι φορείς είχαν επισημάνει ότι η ρύθμιση αυτή δεν έρχεται να επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους γιατρούς, αλλά να θέσει ένα κοινό, ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας που ισχύει για όλους. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίστηκε ότι δημιουργεί ένα επιπλέον κόστος για τους επαγγελματίες υγείας, το οποίο όμως θεωρήθηκε αναγκαίο στο πλαίσιο ενός πιο οργανωμένου συστήματος.

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης, το νέο πλαίσιο θέτει ακόμη μία βασική απαίτηση για τους γιατρούς που επιδιώκουν να ανανεώνουν την άδεια άσκησης επαγγέλματός τους, τη συνεχή επιστημονική τους εκπαίδευση. Η θεσμοθέτηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, με επίκεντρο την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Μέχρι πρόσφατα, η συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό προσωπική επιλογή των γιατρών, χωρίς να υπάρχει ενιαίο και υποχρεωτικό σύστημα που να καλύπτει το σύνολο του ιατρικού σώματος. Η συζήτηση εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, καθώς αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος των ασθενών και η πολυπλοκότητα των περιστατικών, ενισχύοντας την ανάγκη για διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων. Βουλευτές και αρμόδιοι φορείς επισήμαναν ότι η ιατρική εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και ότι η γνώση που αποκτάται κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επαρκεί από μόνη της για ολόκληρη την επαγγελματική πορεία ενός γιατρού.

Με τη νέα ρύθμιση, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση εντάσσεται σε σύστημα μοριοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και πιστοποιημένα προγράμματα. Η κάλυψη των απαιτούμενων μονάδων δεν αποτελεί απλώς ένδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, τέθηκαν και πρακτικά ζητήματα, όπως το κόστος συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ο χρόνος που απαιτείται από τους γιατρούς, ιδιαίτερα σε ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα. Ωστόσο, η ανάγκη για ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης κρίθηκε απαραίτητη. Για τους ασθενείς, η αλλαγή αυτή λειτουργεί ως μία επιπλέον δικλίδα ποιότητας, ενώ για τους γιατρούς σημαίνει ότι η επαγγελματική τους δραστηριότητα συνδέεται πλέον πιο άμεσα με τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεών τους.

Πειθαρχικός έλεγχος

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή, αφορά τον τρόπο εποπτείας του ιατρικού επαγγέλματος, με στόχο να καταστούν πιο ξεκάθαρες και αποτελεσματικές οι διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών και επιβολής πειθαρχικών μέτρων, την ίδια στιγμή που καταγράφηκε η ανάγκη για πιο σαφείς διαδικασίες και καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Με τις αλλαγές που προωθήθηκαν, ενισχύεται ο ρόλος των αρμόδιων οργάνων στην εξέταση περιστατικών επαγγελματικής συμπεριφοράς, ενώ ξεκαθαρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης πειθαρχικών αποφάσεων. Η πρόνοια αυτή, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη Βουλή, με ορισμένους να εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την προστασία της φήμης των γιατρών, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η ενίσχυση της διαφάνειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά, η ρύθμιση υιοθετήθηκε και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, όπως φάνηκε και στην περίπτωση της δημοσίευσης της απόφασης για τριετή αναστολή της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του γαστρεντερολόγου δρα Παύλου Αντωνίου, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Γλωσσικές απαιτήσεις

Η άλλη μεγάλη αλλαγή που ψηφίστηκε το 2026 αφορά τις απαιτήσεις γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την εγγραφή στο μητρώο ιατρών, ζήτημα που συνδέθηκε άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της επικοινωνίας στην καθημερινή ιατρική πράξη. Μέχρι σήμερα, για την εγγραφή στο μητρώο απαιτείτο στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας, μια πρόνοια που είχε τεθεί σε μια περίοδο όπου η ανάγκη προσέλκυσης γιατρών στο σύστημα υγείας θεωρείτο πιο επιτακτική.

Ωστόσο, στην πράξη διαπιστώθηκαν δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ γιατρών και ασθενών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι επαγγελματίες υγείας προέρχονταν από το εξωτερικό και δεν είχαν γλωσσική επάρκεια. Με τη νέα ρύθμιση, το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας αυξάνεται από στοιχειώδες σε πολύ καλό, θέτοντας πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει κυρίως γιατρούς που προέρχονται από τρίτες χώρες ή δεν έχουν προηγούμενη επαγγελματική δραστηριότητα στο κυπριακό σύστημα υγείας.

Γιατροί από τρίτες χώρες

Στο ίδιο πλαίσιο αλλαγών, εντάσσονται και οι ρυθμίσεις που αφορούν τους γιατρούς από τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις γιατροί με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό, δυσκολεύονταν να εγγραφούν και να εργαστούν στην Κύπρο, λόγω αυστηρών και συχνά χρονοβόρων διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως επισημάνθηκε, να παραμένουν εκτός συστήματος, γιατροί που θα μπορούσαν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες. Με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν, δίνεται πλέον η δυνατότητα στο Ιατρικό Συμβούλιο να αξιολογεί πιο ευέλικτα τα προσόντα των γιατρών, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική τους πορεία. Στόχος της ρύθμισης είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία, χωρίς να χαλαρώνουν τα κριτήρια που διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Ακόμη, ρυθμίζεται και η δραστηριοποίηση ξένων γιατρών στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς που έρχονται στην Κύπρο, χωρίς να εντάσσονται πλήρως στο εγχώριο σύστημα υγείας. Με τη νέα ρύθμιση, το Ιατρικό Συμβούλιο αποκτά τη δυνατότητα να εγκρίνει, υπό συγκεκριμένους όρους, τη δραστηριοποίηση αυτή, αποκλειστικά για σκοπούς ιατρικού τουρισμού. Στόχος είναι να τεθούν κανόνες σε έναν τομέα που αναπτύσσεται, διασφαλίζοντας ότι η παροχή υπηρεσιών γίνεται με ελεγχόμενο και θεσμικά κατοχυρωμένο τρόπο, χωρίς να δημιουργούνται κενά στην ποιότητα και την ασφάλεια.