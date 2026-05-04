Met Gala 2026: Πώς να το δείτε και γιατί το εισιτήριο κοστίζει έως και 75.000 δολάρια

Η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας επιστρέφει στη Νέα Υόρκη με θέμα «Η μόδα ως τέχνη», με λαμπερούς οικοδεσπότες και εισιτήρια-ρεκόρ.

Η ετήσια γιορτή της υψηλής ραπτικής, το Met Gala 2026, επιστρέφει στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz.

Περίπου 450 εκλεκτοί καλεσμένοι θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί του Metropolitan Museum of Art, σε μια εκδήλωση που αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης για το Costume Institute του μουσείου.

Η Κιμ Καρντάσιαν παρευρίσκεται στΟ Μet Gala 2025, για τον εορτασμό των εγκαινίων της έκθεσης "Superfine: Tailoring Black Style", τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Θέμα και αισθητική

Το φετινό θέμα, «Costume Art», συνοδεύεται από dress code «Fashion Is Art», καλώντας τους καλεσμένους να προσεγγίσουν τη μόδα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Η έκθεση που εγκαινιάζεται περιλαμβάνει περίπου 400 αντικείμενα και ενδύματα που καλύπτουν 5.000 χρόνια ιστορίας.

Οι εμφανίσεις αναμένεται να αντλήσουν έμπνευση από καλλιτεχνικά ρεύματα όπως η Αναγέννηση και ο Ιμπρεσιονισμός, με αρκετούς σταρ να επιχειρούν εντυπωσιακές –και συχνά θεατρικές– ερμηνείες του θέματος.

Η Αμέλια Γκρέι στο Met Gala 2025.

Οι οικοδεσπότες της βραδιάς

Τη φετινή διοργάνωση επιμελείται, όπως κάθε χρόνο, η ισχυρή κυρία της μόδας Άννα Γουίντουρ. Συμπρόεδροι της εκδήλωσης είναι η Μπιγιόνσε, η Νικόλ Κίντμαν και η Βίνους Γουίλιαμς.

Η παρουσία της Μπιγιόνσε είναι ιδιαίτερα αναμενόμενη, καθώς επιστρέφει στο Met Gala για πρώτη φορά μετά το 2016.

Στην επιτροπή οικοδεσποτών συμμετέχουν επίσης ονόματα όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Doja Cat και η Λένα Ντάναμ.

Πότε και πού

Όπως ορίζει η παράδοση, το Met Gala πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Οι αφίξεις ξεκινούν περίπου στις 18:00 (ώρα Νέας Υόρκης), με το κόκκινο χαλί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Το εσωτερικό της εκδήλωσης παραμένει αυστηρά ιδιωτικό, χωρίς φωτογραφίες ή βίντεο, γεγονός που ενισχύει τον μύθο και την αποκλειστικότητά της.

Ο Έντουαρντ Ένινφουλ, αριστερά, και η Σερένα Γουίλιαμς παρευρίσκονται στο Met Gala 2025.

Πώς να το παρακολουθήσετε

Η ζωντανή μετάδοση του κόκκινου χαλιού θα γίνει μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της Vogue, καθώς και στο YouTube και το TikTok. Παρουσιαστές της φετινής κάλυψης είναι, μεταξύ άλλων, η Άσλεϊ Γκράχαμ και η Κάρα Ντελεβίν.\

Το κόστος της πολυτέλειας

Το Met Gala παραμένει μία από τις πιο ακριβές εκδηλώσεις στον κόσμο. Το κόστος ενός εισιτηρίου φτάνει περίπου τα 75.000 δολάρια, ενώ ένα τραπέζι μπορεί να ξεπεράσει τα 350.000 δολάρια.

Στην πράξη, ωστόσο, οι περισσότεροι διάσημοι δεν πληρώνουν οι ίδιοι. Μεγάλοι οίκοι μόδας αγοράζουν τραπέζια και προσκαλούν celebrities, εξασφαλίζοντας έτσι προβολή και διαφήμιση.

Παρά την οικονομική δύναμη των brands, κάθε συμμετοχή πρέπει να εγκριθεί προσωπικά από την Άννα Γουίντουρ, γεγονός που διατηρεί τον αυστηρό έλεγχο και το κύρος της διοργάνωσης.

Το Met Gala δεν είναι απλώς ένα κοσμικό γεγονός· αποτελεί έναν θεσμό όπου η μόδα, η τέχνη και η επιρροή συναντώνται στο πιο λαμπερό τους σημείο.

Πηγή: cnn.gr