Συναγερμός στο Κρεμλίνο: Στο ανώτατο επίπεδο τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν – Οι φόβοι για πραξικόπημα και απόπειρες δολοφονίας

Οι φόβοι για πραξικόπημα και το κύμα δολοφονιών υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτό αποκαλύπτει έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που επικαλείται το CNNi.

Σύμφωνα με την έκθεση οι μάγειρες, οι σωματοφύλακες και οι φωτογράφοι που συνεργάζονται με τον πρόεδρο απαγορεύεται επίσης να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο πρέπει να ελέγχονται δύο φορές και όσοι εργάζονται κοντά Ρώσο πρόεδρο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είσης συστήματα παρακολούθησης εγκαθίστανται στα σπίτια στελεχών της ρωσικής ηγεσίας.

Ορισμένα από τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες μετά τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου στρατηγού τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Πούτιν. Αυτός και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη θερινή κατοικία του προέδρου που βρίσκεται ανάμεσα στην Αγία Πετρούπολη και την πρωτεύουσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση φέτος μέχρι στιγμής παρά τα τακτικά ταξίδια του το 2025.

Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνάει επίσης εβδομάδες κάθε φορά σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παράκτια περιοχή που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, λίγες ώρες μακριά από τη Μόσχα, αποκαλύπτει ακόμα η έκθεση.

«Κίνδυνος πραξικοπήματος»

Η έκθεση αναφέρει ότι, από τις αρχές Μαρτίου 2026, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο μιας συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος που στοχεύει τον Ρώσο πρόεδρο. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός για τη χρήση drones για πιθανή απόπειρα δολοφονίας μελών της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Αλλά το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον πρώην έμπιστο του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας που έχει αποσυρθεί και υπηρετεί επί του παρόντος ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή εντός της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης», σημειώνει η έκθεση.

Η έκθεση δεν παρέχει στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς εναντίον του Σοϊγκού, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν έμπιστος του Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος επέζησε από μια απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούνιο του 2023, όταν ο μισθοφόρος αρχηγός Γεβγκένι Πριγκόζιν ηγήθηκε μιας αποτυχημένης πορείας προς τη Μόσχα.

Η έκθεση έρχεται στη δημοσιότητα την ώρα που αποκαλύπτεται το μεγάλο κόστους του πολέμου στην Ουκρανία για τη Ρωσία.

Οι ρωσικές απώλειες, σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις, καθώς η Μόσχα δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία, ανέρχονται σε περίπου 30.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, σε συνδυασμό με περιορισμένα εδαφικά κέρδη στην πρώτη γραμμή και επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία βαθιά μέσα στη Ρωσία, έχουν οδηγήσει το τίμημα της σύγκρουσης σε ένα επίπεδο που πολλοί θεωρούν μη βιώσιμο.

Η αποκάλυψη για τα νέα μέτρα ασφαλείας έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία για τον εορτασμό της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή εκδήλωση - η πέμπτη από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία - θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαρύ οπλισμό, όπως τεθωρακισμένα και πυραύλους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπέδειξε ότι η απειλή και η πρόσφατη επιτυχία των ουκρανικών επιθέσεων μεγαλύτερης εμβέλειας ήταν ένα από τα κίνητρα.

«Ενόψει αυτής της τρομοκρατικής απειλής», είπε, «φυσικά, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου». Οι προηγούμενες παρελάσεις αποτελούσαν επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος του Κρεμλίνου, οι οποίες όμως έχουν μειωθεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, επικαλούμενος επιχειρησιακά ζητήματα και ανησυχίες ασφαλείας.

