Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Μακρόν: Ζητά συντονισμένο από Ιράν-ΗΠΑ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - Αιχμές κατά Τραμπ για το «ασαφές» πλαίσιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Μακρόν έκρινε επίσης σήμερα ότι είναι «ζωτικής σημασίας» ο σεβασμός στην εκεχειρία στον Λίβανο ύστερα από νέα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Έκκληση στις ΗΠΑ και στο Ιράν για ένα εκ νέου «συντονισμένο» άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ απηύθυνε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός όσον αφορά τη νέα επιχείρηση που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να αρθεί ο αποκλεισμός αυτής της σημαντικής θαλάσσιας οδού, κριτικάροντας ένα «ασαφές» πλαίσιο.

Ο Μακρόν έκρινε επίσης σήμερα ότι είναι «ζωτικής σημασίας» ο σεβασμός στην εκεχειρία στον Λίβανο ύστερα από νέα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Θέλω εδώ να πω οτι είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο», σημείωσε κατά την άφιξή του για την σύνοδο κορυφής στο Γερεβάν.

«Αυτή είναι η δέσμευση που ανέλαβαν τα μέρη και το λέω για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία του Λιβάνου και την προστασία των άμαχων πληθυσμών», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΔΙΕΘΝΗΙΡΑΝΗΠΑΓΑΛΛΙΑΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα