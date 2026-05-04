Αυξήσεις τιμών σε 241 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης – Οι υπεραγορές με το χαμηλότερο κόστος

Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης από 14/04/2026 μέχρι 30/04/2026, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι παρατηρήθηκαν αυξήσεις σε 39 κατηγορίες προϊόντων που αφορούσαν συνολικά 241 προϊόντα.

Οι περισσότερες αυξήσεις, προσθέτει, παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες μακαρόνια, τυριά, σοκολάτες, αλεύρι εγχώριας παραγωγής και γιαούρτι.

Σε έξι κατηγορίες προϊόντων οι αυξήσεις παρατηρήθηκαν μόνο σε μια συγκεκριμένη μάρκα προϊόντων. Οι αυξήσεις κυμαίνονται μέχρι 14%.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών επεξεργάστηκε και αξιολόγησε τα όσα καταγράφονταν στο e-kalathi στις 03 05 2026.

Όπως διαπιστώνει, τον Ιούλιο 2025 το χαμηλότερο κόστος σε 267 κοινά προϊόντα το είχε η υπεραγορά Σκλαβενίτης με 926,52 ευρώ και ακολουθούσε η υπεραγορά Αθηαινίτης με κόστος 979,49 ευρώ. Σήμερα, 03 Μαΐου 2026, σε 230 κοινά προϊόντα, η υπεραγορά Αθηαινίτης παρουσιάζεται με το χαμηλότερο κόστος 864,69 ευρώ και ακολουθεί η υπεραγορά Σκλαβενίτης με 895,84 ευρώ.

Όπως υποστηρίζει, οξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi δεν φαίνεται να υπάρχει οξύς ανταγωνισμός.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, τονίζει, οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των τιμών πώλησής τους είναι τόσο μεγάλες που δεν συνιστούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού. Η μέση απόκλιση μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς και της φθηνότερης κυμαίνεται στο 60%.

Από έρευνα σε 335 προϊόντα συγκεκριμένης υπεραγοράς που συμμετέχει στο e-kalathi, φάνηκε ότι οι τιμές πώλησης των προϊόντων της ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σύγκριση με την μέση τιμή πώλησης των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi. Σε μικρό αριθμό προϊόντων η διαφορά ξεπερνούσε και το 100%.