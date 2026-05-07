Η αλήθεια πίσω από τα scrambled eggs των ξενοδοχείων – «Ίσως να μην τα πάρετε ποτέ ξανά»

Τα scrambled eggs είναι από τα πιο συνηθισμένα πιάτα σε ένα ξενοδοχειακό πρωινό. Όμως, λίγοι γνωρίζουν πώς παρασκευάζονται πραγματικά σε μαζική παραγωγή.

Μια εργαζόμενη σε κουζίνα ξενοδοχείου αποφάσισε να αποκαλύψει τη διαδικασία μέσα από ένα βίντεο που έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Όπως έγραψε: «Φτιάξτε μαζί μου scrambled eggs. Ίσως να μην τα πάρετε ποτέ ξανά».

Αντί για φρέσκα αυγά, χρησιμοποίησε ένα έτοιμο μείγμα μέσα σε πλαστική σακούλα, το οποίο ζεστάθηκε στον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι να αποκτήσει συμπαγή μορφή. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο κόπηκε και «σπάστηκε» σε κομμάτια ώστε να θυμίζει το γνωστό πιάτο.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. «Τι στο καλό είναι αυτό;» αναρωτήθηκε ένας αηδιασμένος σχολιαστής, ενώ άλλος έγραψε: «Ε, αυτό μου χάλασε την όρεξη». Παρόμοια σχόλια όπως «Αυτό είναι αηδιαστικό» και «Αυτό το πράγμα με εκνευρίζει» εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια πολλών.

Ωστόσο, δεν συμμερίστηκαν όλοι την ίδια άποψη. «Είμαι ο μόνος που δεν ενοχλείται από τέτοιου είδους προετοιμασία φαγητού;» σχολίασε κάποιος, ενώ άλλοι πρόσθεσαν:

«Δηλαδή, αν έχει καλή γεύση, έχει καλή γεύση. Δεν με νοιάζει πώς το έφτιαξαν» και «Εννοώ, είναι δωρεάν με τη διαμονή, δεν πρόκειται να παραπονεθώ». Κάποιος μάλιστα έγραψε: «Κοπέλα μου, φύγε από μπροστά, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ» και «Δώσε μου το δωρεάν πρωινό του ξενοδοχείου».

Το περιστατικό αυτό δείχνει πως, τελικά, για κάποιους η διαδικασία έχει σημασία - ενώ για άλλους, μόνο το αποτέλεσμα μετρά.

