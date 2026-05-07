Eurovision: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το σύστημα ψηφοφορίας

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον τελικό της Eurovision, με τις πρόβες των διαγωνιζόμενων να βρίσκονται στην τελική ευθεία και το κοινό να παρακολουθεί τις πρώτες εικόνες που δημοσιεύονται.

Τον τελικό νικητή ή νικήτρια του διαγωνισμού θα κρίνει τόσο το κοινό, όσο και η κριτική επιτροπή στις 16 Μαΐου.

Πώς, όμως, συγκεντρώνονται, καταμετρώνται και επαληθεύονται οι ψήφοι του κοινού και της κριτικής επιτροπής στη μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη τηλεοπτική ψηφοφορία στον κόσμο; Στο ερώτημα αυτό απαντά ο Γενικός Διευθυντής του επίσημου χορηγού ψηφοφορίας του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ψηφοφορία του κοινού

Πώς φτάνουν οι ψήφοι του κοινού στους διοργανωτές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision;

Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν με τρεις τρόπους: μέσω SMS, τηλεφωνικής κλήσης ή online. Κάθε διαθέσιμη μέθοδος επιλέγεται τοπικά από τον συμμετέχοντα ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο οποίος καθορίζει την τιμολόγηση και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Μια τιμή συνήθως αντικατοπτρίζει άλλες εκπομπές του διαγωνισμού στις αντίστοιχες χώρες.

Τι συμβαίνει όταν κάποιος ψηφίζει μέσω τηλεφώνου ή SMS;

Η ψήφος περνάει πρώτα από τον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας του ψηφοφόρου - την εταιρεία τηλεπικοινωνιών - και δρομολογείται σε έναν εθνικό πάροχο υπηρεσιών. Αυτοί οι πάροχοι λειτουργούν ειδικούς αριθμούς ψηφοφορίας που έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται μεγάλο όγκο κίνησης χωρίς να διαταράσσουν τις τακτικές επικοινωνίες.

Από εκεί, στις περισσότερες χώρες, οι ψήφοι διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο κεντρικό σύστημα καταμέτρησης από το Once.net, όπου καταγράφονται και αναλύονται αυτόματα. Σε χώρες με περιορισμούς στις υποδομές, τα αποτελέσματα μπορούν αντ' αυτού να συγκεντρώνονται τοπικά και να διαβιβάζονται μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας, συνοδευόμενα από πιστοποιημένη τεκμηρίωση για την επαλήθευση της ακρίβειάς τους.

Πώς διεκπεραιώνονται οι ηλεκτρονικές ψήφοι;

Οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν ηλεκτρονικά έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω της διεύθυνσης URL esc.vote, η οποία τους ανακατευθύνει στον επίσημο ιστότοπο ψηφοφορίας, vote.eurovision.com.

Οι χρήστες μπορούν να διαθέσουν έως και 10 ψήφους σε διαφορετικές πράξεις, παρόμοια με ένα ψηφιακό «καλάθι αγορών», και να ολοκληρώσουν την πληρωμή σε μία μόνο συναλλαγή χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως πιστωτικές κάρτες ή κινητά πορτοφόλια.

Οι μέθοδοι πληρωμής, όπως οι πιστωτικές κάρτες, φέρουν δεδομένα χώρας προέλευσης. Αυτά χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι ψήφοι αποδίδονται στη σωστή χώρα και για να αποτραπεί η παράκαμψη των εθνικών περιορισμών ψήφου από τους χρήστες.

Πόσο γρήγορα λαμβάνονται και καταμετρώνται οι ψήφοι;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ψήφοι διαβιβάζονται και καταγράφονται σχεδόν αμέσως μόλις ψηφίζονται. Τα συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούν συνεχώς την εισερχόμενη κίνηση, επιτρέποντας στους χειριστές - από έναν κεντρικό κόμβο ελέγχου στην Κολωνία - να επιβλέπουν τη διαδικασία ζωντανά. Η τελική επικύρωση και η συμφωνία ψήφων πραγματοποιούνται αμέσως μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας.

Τι διασφαλίζει την ακεραιότητα ολόκληρου του συστήματος;

Ένας συνδυασμός τηλεπικοινωνιακών ελέγχων, μέτρων ασφαλείας σε επίπεδο πλατφόρμας, παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και επαλήθευσης μετά την ψηφοφορία διασφαλίζει ότι καταμετρώνται μόνο έγκυρες ψήφοι. Είτε μεταδίδονται ζωντανά είτε υποβάλλονται σε πιστοποιημένες παρτίδες, κάθε ψήφος υποβάλλεται σε ελέγχους πριν συμπεριληφθεί στην επίσημη καταμέτρηση.

Πώς διασφαλίζετε ότι καταμετρώνται όλες οι έγκυρες ψήφοι στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision;

Στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κάθε ψήφος - είτε μέσω τηλεφώνου, SMS είτε online - επισημαίνεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα, μεταξύ άλλων, να επαληθεύσει ότι η ψήφος υποβλήθηκε εντός του επίσημου χρονικού πλαισίου ψηφοφορίας και ότι ο ψηφοφόρος δεν έχει υπερβεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ψήφων, που περιορίζεται στις δέκα ανά χρήστη.

Ε: Πώς αποτρέπετε τους ανθρώπους από το να ψηφίζουν περισσότερες φορές από τις επιτρεπόμενες;

Α: Το σύστημα παρακολουθεί τα αναγνωριστικά που συνδέονται με κάθε μέθοδο ψηφοφορίας. Ενώ οι χρήστες ενδέχεται να προσπαθήσουν να ψηφίσουν περισσότερες από τις επιτρεπόμενες - ή ακόμα και να προσπαθήσουν να ψηφίσουν για τη χώρα τους μέσω τηλεφώνου ή SMS - αυτές οι προσπάθειες δεν υπολογίζονται στο τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, τέτοιες προσπάθειες ενδέχεται να επιφέρουν χρεώσεις, ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες τηλεπικοινωνιών.

Ε: Μπορεί το ίδιο άτομο να ψηφίσει με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision;

Α: Ναι. Εάν σε μια χώρα είναι διαθέσιμες πολλαπλές μέθοδοι ψηφοφορίας - όπως SMS, τηλέφωνο και διαδικτυακά - ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει καθεμία από αυτές.

Ε: Γιατί είναι αυτό δυνατό;

Α: Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε διαφορετικά κανάλια ψηφοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί εάν το ίδιο άτομο έχει ψηφίσει μέσω πολλαπλών μεθόδων, όπως μέσω SMS και διαδικτύου.

Ε: Δεν δημιουργεί αυτό ανισορροπία;

Α: Στην πράξη, ο αντίκτυπος είναι περιορισμένος. Ενώ ένας μεμονωμένος χρήστης μπορεί να ψηφίσει σε διάφορα κανάλια, η επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα απαιτεί συμμετοχή σε μεγάλη κλίμακα. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον μεγάλο αριθμό θεατών που συμμετέχουν ενεργά και όχι από μεμονωμένη συμπεριφορά ψηφοφορίας.

Ε: Γιατί να επιτρέπονται πολλαπλές μέθοδοι ψηφοφορίας;

Α: Η προσφορά διαφορετικών καναλιών αυξάνει την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή. Στόχος είναι η ψηφοφορία να είναι όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτική, ενθαρρύνοντας την ευρύτερη εμπλοκή του κοινού. Το όφελος της μεγαλύτερης συμμετοχής υπερτερεί του περιορισμού της μη σύνδεσης ταυτοτήτων μεταξύ των συστημάτων.

Ε: Τι σημαίνει αυτό για το τελικό αποτέλεσμα;

Α: Ενισχύει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη συλλογική δέσμευση. Για να ανέβει ένας καλλιτέχνης στην κατάταξη, απαιτείται ένας σημαντικός αριθμός θεατών που θα ψηφίσουν ενεργά - όχι μόνο η ατομική προσπάθεια σε πολλά κανάλια.

Ε: Πώς ελέγχεται η γεωγραφική εγκυρότητα;

Α: Οι αριθμοί τηλεφώνου περιλαμβάνουν διεθνή προθέματα κλήσης και οι μέθοδοι πληρωμής, όπως οι πιστωτικές κάρτες, φέρουν δεδομένα χώρας προέλευσης. Αυτά χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι ψήφοι αποδίδονται στη σωστή χώρα και για να αποτραπεί η παράκαμψη των εθνικών περιορισμών ψήφου από τους χρήστες.

Η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής

Πώς λειτουργεί η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision;

Κάθε συμμετέχων ραδιοτηλεοπτικός φορέας συγκροτεί μια εθνική κριτική επιτροπή επτά επαγγελματιών, με έμφαση στην ποικιλομορφία ως προς την ηλικία, το υπόβαθρο και το φύλο.

Τουλάχιστον δύο κριτές πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 25 ετών. Ένα μέλος εκτελεί χρέη προέδρου, επιβλέποντας τη διαδικασία μαζί με έναν συμβολαιογράφο και έναν επικεφαλής του έργου ψηφοφορίας για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και η ακρίβεια.

Τι καλούνται να κάνουν οι κριτές κατά την ψηφοφορία;

Οι κριτές πρέπει να παρακολουθήσουν πλήρως τη δεύτερη πρόβα τζενεράλε κάθε παράστασης και να κατατάξουν ανεξάρτητα κάθε τραγούδι από το πιο αγαπημένο στο λιγότερο αγαπημένο - χωρίς ισοβαθμίες, χωρίς αποχές και χωρίς ψήφο για τη χώρα τους. Οι κατατάξεις ποικίλλουν ανάλογα με την παράσταση: Οι ημιτελικοί περιλαμβάνουν την κατάταξη 15 τραγουδιών, ενώ ο μεγάλος τελικός περιλαμβάνει 25.

Με ποια κριτήρια ψηφίζουν;

Κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής αξιολογεί όλα τα τραγούδια με βάση όλα τα ακόλουθα κριτήρια - χωρίς συγκεκριμένη σειρά: Σύνθεση και πρωτοτυπία του τραγουδιού, ποιότητα της ερμηνείας επί σκηνής, φωνητική ικανότητα του/των ερμηνευτή/ών και συνολική εντύπωση της παράστασης

Πώς μετατρέπονται οι κατατάξεις των επτά κριτών σε βαθμούς εθνικής κριτικής επιτροπής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision;

Κάθε κριτής κατατάσσει ανεξάρτητα όλα τα τραγούδια από το πιο αγαπημένο στο λιγότερο αγαπημένο στο ατομικό του φύλλο ψηφοφορίας. Αφού υπογράψει το φύλλο ψηφοφορίας του, το υποβάλλει στον πρόεδρο, ο οποίος διασφαλίζει ότι οι κατατάξεις καταχωρούνται στην επίσημη διαδικτυακή διεπαφή της κριτικής επιτροπής.

Τι συμβαίνει μόλις καταχωρηθούν όλες οι κατατάξεις;

Το σύστημα συγκεντρώνει τις κατατάξεις και από τους επτά κριτές σε ένα συνδυασμένο αποτέλεσμα.

Αυτό παράγει μια ενιαία, ενοποιημένη κατάταξη όλων των διαγωνιζόμενων τραγουδιών για την κριτική επιτροπή της συγκεκριμένης χώρας.

Στη συνέχεια, οι βαθμοί κατανέμονται σύμφωνα με την τυπική κλίμακα της Eurovision:

12 βαθμοί στο τραγούδι με την υψηλότερη κατάταξη

10 πόντοι στο δεύτερο

8 βαθμοί στον τρίτο

Στη συνέχεια, με 7 μονάδες πίσω, χάνοντας στον 1 βαθμό για τις υπόλοιπες θέσεις στην πρώτη δεκάδα.

