Σε εξέλιξη ο β' ημιτελικός της Eurovision με την Antigoni Buxton να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό για την Κύπρο

Ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης η ώρα 22:00 ο Β' ημιτελικός της Eurovision 2026, με 14 χώρες να διεκδικούν τα δέκα τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Antigoni Buxton εμφανίζεται στην 9η θέση, διεκδικώντας την πρόκριση με το Jalla.

Στον Β' ημιτελικό της Eurovision 2026 θα διαγωνιστούν η Βουλγαρία, η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, η Αρμενία, η Ελβετία, η Κύπρος, η Λετονία, η Δανία, η Αυστραλία, η Ουκρανία, η Αλβανία, η Μάλτα και η Νορβηγία. Την ίδια ώρα, παρότι έχουν ήδη εξασφαλίσει απευθείας παρουσία στον μεγάλο τελικό, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν και τις εμφανίσεις της Γαλλίας, της Αυστρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τον Β' ημιτελικό θα προκύψουν ακόμη δέκα φιναλίστ, οι οποίοι θα συμπληρώσουν το παζλ του τελικού της Eurovision 2026.

Οι δύο παρουσιαστές του διαγωνισμού, Michael Ostrowski και Viktoria Swarowski, «σφύριξαν» την έναρξη με ένα χιουμοριστικό act του νικητή της Eurovision 2025, JJ με το κομμάτι «Wasted Love». Αμέσως μετά την χιουμοριστική έναρξη, οι παρουσιαστές καλωσόρισαν την Ευρώπη και το διεθνές κοινό στον Β' Ημιτελικό, παρουσιάζοντας το πλαίσιο και όλα όσα θα δούμε στη διάρκεια της βραδιάς.

Η Άννα Βίσση ευχήθηκε από σκηνής «καλή επιτυχία» στην Antigoni Buxton

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο νυχτερινό μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται, η Άννα Βίσση αντιλήφθηκε την παρουσία της Antigoni Buxton στο κοινό και της απηύθυνε τον λόγο. «Γεια σου Antigoni. Καλή επιτυχία στην Eurovision με το “Jalla”. Ωραίο τραγούδι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το βίντεο μου άρεσε. Καλή επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

Όσα θα δούμε σήμερα

Οι χώρες που συμμετέχουν: Απόψε 18 χώρες ανεβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle για τον Β' Ημιτελικό της Eurovision. Συγκεκριμένα, με σειρά εμφάνισης θα ανέβουν στη σκηνή οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Η μετάδοση του Β΄Ημιτελικού: Ο Β’ Ημιτελικός μεταδίδεται ζωντανά από τη Βιέννη- μέσω της ΕΡΤ1, ξεκινώντας στις 22:00 ώρα Ελλάδος, με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Μαρία Κοζάκου να βρίσκονται για δέκατη χρονιά στη θέση των σχολιαστών.

Τα φαβορί: Σύμφωνα με τις τελευταίες αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών, το μεγάλο φαβορί για πρόκριση είναι η Δανία με τον Søren Torpegaard Lund και το «Før vi går hjem», συγκεντρώνοντας ποσοστό πρόκρισης 95%. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και η Αυστραλία με τη Delta Goodrem και το «Eclipse». Ψηλά βρίσκονται επίσης η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Βουλγαρία.

Τα βίντεο από την εμφάνιση της Antigoni Buxton που διέρρευσαν πριν τον Ημιτελικό

Λίγο πριν διαγωνιστεί στον Β' ημιτελικό της Eurovision η Antigoni Buxton, διέρρευσαν βίντεο με ολόκληρη την εμφάνισή της από την πρόβα που πραγματοποίησε.

Η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το «Jalla» ανέβηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, η Buxton εμφανίστηκε με ένα λευκό μίνι φόρεμα και περιτριγυρισμένη από τέσσερις χορεύτριες.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό

Υπενθυμίζεται πως από τον Α' ημιτελικό εξασφάλισαν ήδη το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου οι:

Η Ελλάδα με τον Akylas και το «Ferto»

η Φινλανδία με τους Linda Lampenius & Pete Parkkonen και το «Liekinheitin»

το Βέλγιο με την Essyla και το «Dancing on the Ice»

η Σουηδία με τη Felicia και το «My System»

η Μολδαβία με τον Satoshi και το «Viva Moldova!»

το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle»

η Σερβία με τη Lavina και το «Kraj mene»

η Κροατία με τις Lelek και το «Andromeda»

η Λιθουανία με τον Lion Ceecah και το «Sólo quiero más»

η Πολωνία με την Alicja και το «Pray»

Η κλήρωση για τον μεγάλο τελικό

Η ακριβής σειρά εμφάνισης όλων των χωρών στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από τους παραγωγούς του διαγωνισμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αποψινού Β' ημιτελικού.

Ωστόσο, μετά τον Α' ημιτελικό πραγματοποιήθηκε ήδη η κλήρωση για το μισό του τελικού στο οποίο θα εμφανιστούν οι χώρες ή αν η θέση τους θα καθοριστεί από τους παραγωγούς μέσω Producers' Choice.

Η Ελλάδα κληρώθηκε στο Πρώτο Μισό του τελικού, δηλαδή στις θέσεις 1-13. Στο Πρώτο Μισό κληρώθηκαν επίσης η Κροατία και η Σουηδία.

Στο Δεύτερο Μισό του τελικού, δηλαδή στις θέσεις 14-26, κληρώθηκαν το Βέλγιο, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Στο Producers' Choice βρέθηκαν η Φινλανδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ και η Σερβία, με τη σειρά εμφάνισής τους να αποφασίζεται από την παραγωγή του διαγωνισμού.

Από τις Big 5 και τη διοργανώτρια χώρα, η Αυστρία έχει ήδη κληρωθεί να εμφανιστεί στο Δεύτερο Μισό του τελικού και συγκεκριμένα στη θέση 25, ενώ η Γερμανία και η Ιταλία βρίσκονται στο Producers' Choice.

Με πληροφορίες από το protothema.gr και parapolitika.gr