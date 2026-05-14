Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ για βουλευτικές εκλογές: Μια ανάσα η διαφορά του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ - Τα ποσοστά των κομμάτων και η κατανομή των εδρών

Στην πρώτη θέση παραμένει ο ΔΗΣΥ με ποσοστό 18% στην πρόθεση ψήφου με το ΑΚΕΛ κατατάσσεται δεύτερο με ποσοστό 17,6%, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Prime Consulting για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού ΣΙΓΜΑ.

Στην ερώτηση εάν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, το ΕΛΑΜ είναι τρίτο κόμμα με 10% και το ΑΛΜΑ τέταρτο με 8%. Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 7,4%, η Άμεση Δημοκρατία με 6,2%, το Βολτ με 3,6%, η ΕΔΕΚ με 2,3%, το Κίνημα Οικολόγων με 1,9%, η ΔΗΠΑ με 1,7% και οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών με 1%. Οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 10%, ενώ 2,4% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι θα τηρήσουν αποχή και 1,6% ανέφερε ότι θα ρίξει λευκό/άκυρο.

Έγκυρα

Ο ΔΗΣΥ παραμένει πρώτο κόμμα στα έγκυρα ψηφοδέλτια με 18,8%, το ΑΚΕΛ δεύτερο με 18,3%, τρίτο το ΕΛΑΜ με 10,4% και τέταρτο το ΑΛΜΑ με 8,3%. Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 7,7%, η Άμεση Δημοκρατία με 6,5%, το Βολτ με 3,8%, η ΕΔΕΚ με 2,4%, το Κίνημα Οικολόγων με 2%, η ΔΗΠΑ με 1,8% και οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών με 1%.

Συσπειρώσεις

Την υψηλότερη συσπείρωση καταγράφει το ΑΚΕΛ με 72%, ακολουθεί το ΕΛΑΜ με 64%, ο ΔΗΣΥ με 60%, το ΔΗΚΟ με 57% και η ΔΗΠΑ με 50%. Η συσπείρωση της ΕΔΕΚ αγγίζει το 40% και του Κινήματος Οικολόγων στο 26%.

Η δεξαμενή των αναποφάσιστων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η μεγαλύτερη ομάδα των πολιτών που δηλώνουν σήμερα αναποφάσιστοι ψήφισαν ΔΗΣΥ το 2021, σε ποσοστό 26%. Το εύρημα αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την πίεση που δέχεται το κόμμα στην εκτίμηση εδρών, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της βάσης του παραμένει απομακρυσμένο από την παράταξη. Ακολουθούν με αισθητά μικρότερα ποσοστά το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ, που αμφότερα συνεισφέρουν από 9% στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι νέοι ψηφοφόροι (όσοι δεν ψήφισαν το 2021) αποτελούν το 11% των αναποφάσιστων, ενώ ένα 10% προέρχεται από την αποχή των προηγούμενων εκλογών. Τα μικρότερα κόμματα (Οικολόγοι με 4%, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ με 3%) έχουν μικρότερη διείσδυση στη συγκεκριμένη ομάδα, ενώ το ΕΛΑΜ φαίνεται να έχει την υψηλότερη συσπείρωση, καθώς μόλις το 1% των σημερινών αναποφάσιστων δηλώνει ότι το είχε ψηφίσει το 2021.

Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό (14%) αρνείται να απαντήσει για την προηγούμενη επιλογή του, ενώ το 5% των αναποφάσιστων προέρχεται από άτομα που είχαν ψηφίσει άκυρο ή λευκό.

Κατακερματισμός δυνάμεων και άνοδος νέων κομμάτων

Σύμφωνα με την εκτίμηση εδρών της Prime Consulting για το ΣΙΓΜΑ, ότο πολιτικό σκηνικό οδεύει προς μια ριζική αναδιάταξη, με τα παραδοσιακά κόμματα να δέχονται ισχυρές πιέσεις από τους νέους σχηματισμούς και το ΕΛΑΜ.

Η δημοσκόπηση καταγράφει μια σαφή πτωτική τάση για τις δύο μεγάλες παρατάξεις, με τον ΔΗΣΥ να εξασφαλίζει 13 έως 15 έδρες (από 17 το 2021) και το ΑΚΕΛ από 12 έως 14 έδρες (από 15 το 2021). Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ φαίνεται να εδραιώνεται ως τρίτη πολιτική δύναμη, παρουσιάζοντας άνοδο στις 7-9 έδρες, σχεδόν διπλασιάζοντας τη δύναμή του από τις 4 έδρες των προηγούμενων εκλογών.

Παράλληλα, το ΔΗΚΟ καταγράφει σημαντικές απώλειες, πέφτοντας στις 5-6 έδρες από τις 9 που κατείχε. Το κενό που αφήνουν τα παραδοσιακά κόμματα φαίνεται να καλύπτουν τρεις νέοι σχηματισμοί που εισέρχονται δυναμικά στο κάδρο: η Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα, που αμφότερα εκτιμώνται στις 6-7 έδρες, καθώς και το Βολτ, που αναμένεται να εξασφαλίσει 2-4 έδρες.

Τέλος, σε εξαιρετικά κρίσιμη θέση βρίσκονται οι Οικολόγοι, η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ, οι οποίοι από τις 3 και 4 έδρες αντίστοιχα το 2021, περιορίζονται πλέον στην κλίμακα του 0-2, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία την είσοδό τους στη νέα Βουλή.

Ταυτότητα έρευνας