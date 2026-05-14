Μητέρα ρινοδέλφινου θρηνεί το νεκρό νεογνό της – Δεν το αποχωρίζεται (Βίντεο)

Έντονη προστατευτική και πένθιμη συμπεριφορά.

Δελφίνι θρηνεί τον χαμό του μικρού της και αρνείται να το εγκαταλείψει, στον Αμβρακικό Κόλπο. Δεν ήθελε με τίποτα να το αποχωριστεί και, κουβαλώντας το στο ρύγχος του, κολύμπησε μαζί του, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη παρουσία.

Ο πληθυσμός των δελφινιών και ρινοδέλφινων του Αμβρακικού Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ιδιαίτερους πληθυσμούς της Μεσογείου, με υψηλή οικολογική αξία για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Με ανάρτησή του στα social media το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ» ενημερώνει πως ο Αμβρακικός Κόλπος έγινε τις τελευταίες μέρες μάρτυρας ενός εξαιρετικά σπάνιου και συγκινητικού περιστατικού άγριας ζωής. Μία μητέρα ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνό της, συνοδεύοντας το και επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθιμη συμπεριφορά.

Το βίντεο δείχνει το αγαπητό θαλάσσιο θηλαστικό να κρατάει στο ρύγχος του και να μην αφήνει το νεκρό δελφίνι. Συχνά τα δελφίνια κλαίνε και επιδεικνύουν συμπεριφορές θρήνου για την απώλεια του συντρόφου ή κάποιου φίλου τους.

Πηγή: huffingtonpost.gr

