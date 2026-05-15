«Η Ελλάδα μπορεί να χτυπήσει και νίκη»: Η Εύη Παπαμιχαήλ για την Αντιγόνη, τον τελικό και το κλίμα στην κυπριακή αποστολή (ηχητικό)

Σε τροχιά τελικού βρίσκεται η κυπριακή αποστολή της Eurovision, με την Αντιγόνη να εξασφαλίζει την πρόκριση και να φέρνει μαζί της έναν αέρα ενθουσιασμού, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου. Το κλίμα στην ομάδα είναι θετικό, με ικανοποίηση για το αποτέλεσμα αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, η αρχηγός της αποστολής, Εύη Παπαμιχαήλ, περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί μετά τον ημιτελικό. «Υπάρχει ένας ενθουσιασμός και ικανοποίηση στην κυπριακή αποστολή», ανέφερε, αποτυπώνοντας το πώς βίωσαν όλοι την πρόκριση. Όπως είπε, η ανταπόκριση του κοινού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία της ομάδας, επιβεβαιώνοντας ότι το τραγούδι έχει βρει απήχηση.

Η πρόκριση στον τελικό, όπως σημείωσε, λειτουργεί και ως απάντηση στην αρχική κριτική που είχε δεχθεί η επιλογή. «Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος να την ακούσεις. Όμως το αποτέλεσμα μάς δικαίωσε», ανέφερε. Μιλώντας για την Αντιγόνη, στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της με την Κύπρο: «Είναι ένα κορίτσι που ανοίγει τώρα τα φτερά του και χρειάζεται στήριξη. Από πάνω μέχρι κάτω φωνάζει Κύπρος», είπε, υπογραμμίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από την ομογένεια, η ταυτότητά της είναι έντονα συνδεδεμένη με τη χώρα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό έχει ήδη ξεκινήσει, με συνεχείς πρόβες, εμφανίσεις και το λεγόμενο jury show, που καθορίζει το 50% της βαθμολογίας. Η Κύπρος θα εμφανιστεί στη θέση 21, χωρίς αυτό να θεωρείται καθοριστικό στοιχείο καθώς όπως ανέφερε η κ. Παπαμιχαήλ,.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική συμμετοχή, η οποία φαίνεται να κινείται δυναμικά στη φετινή διοργάνωση. «Η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά και πιθανόν να χτυπήσει και νίκη», δήλωσε για τον Ακύλα, επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την παρουσία του.

Για την ίδια, ωστόσο, η φετινή Eurovision έχει και έντονο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί την τελευταία της αποστολή μετά από 35 χρόνια παρουσίας στον θεσμό. «Οι αποστολές είναι οι άνθρωποι. Δένεσαι μαζί τους», είπε, εξηγώντας ότι αυτό είναι που τελικά μένει. Και όπως κατέληξε, δίνοντας και το στίγμα της διοργάνωσης: «Η Eurovision είναι μια σταγόνα χαράς μέσα στη μαυρίλα της καθημερινότητας… ένα πανηγύρι που ενώνει τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ουσία, το “United by Music”».

