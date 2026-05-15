Η ERB ASFALISTIKI στο πλευρό του Μαθητικού Φιλανθρωπικού Μαραθωνίου του Β’ Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοτριμιθιάς για την Οδική Ασφάλεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 25 Απριλίου 2026, ο 3ος Μαθητικός Φιλανθρωπικός Μαραθώνιος Δρόμος «Μικροί Δρομείς – Μεγάλες Καρδιές, Οδηγώ με Ασφάλεια». Διοργανώθηκε από το Β’ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς και τελούσε, υπό την αιγίδα του έντιμου υπουργού Υγείας κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη. Η φετινή διοργάνωση, όπως και οι προηγούμενες, ήταν αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής οδικής συμπεριφοράς από νεαρή ηλικία.

Η ERB ASFALISTIKI, η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, στήριξε έμπρακτα τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση συμμετοχής στην κοινωνία. Η προώθηση της οδικής ασφάλειας αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρικής της φιλοσοφίας. Υλοποιείται μέσα από συνεχείς δράσεις και συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων.

Επίκεντρο της εκδήλωσης αποτέλεσε η σκυταλοδρομία, μέσα από την οποία οι μικροί δρομείς, συνοδευόμενοι από γονείς και εκπαιδευτικούς, κάλυψαν συμβολικά τη απόσταση των 42 χιλιομέτρων της κλασικής μαραθώνιας διαδρομής. Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από ποικίλες δραστηριότητες, ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας και αναδεικνύοντας το ευ αγωνίζεσθαι και τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών των παιδιών του σχολείου. Η ERB ASFALISTIKI εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους διοργανωτές, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης και, κυρίως, στα παιδιά. Εκείνα που με τον ενθουσιασμό και το παράδειγμά τους ανέδειξαν τα μηνύματα της οδικής ασφάλειας.

Η ERB ASFALISTIKI παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προάγουν την υπευθυνότητα και επενδύουν στο μέλλον των παιδιών μας. Με συνέπεια, συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο ασφαλούς κοινωνίας, όπου η πρόληψη, η παιδεία και η συνεργασία, αποτελούν τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο.

