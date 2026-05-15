Καμία απειλή για την επάρκεια φαρμάκων από τη διασυνοριακή συνταγογράφηση, διαβεβαιώνει η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας

Καμία απειλή για την επάρκεια φαρμάκων από τη διασυνοριακή συνταγογράφηση, διαβεβαιώνει, σε ανακοίνωση της, η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Σημειώνει ότι με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για πιθανές επιπτώσεις της ηλεκτρονικής διασυνοριακής συνταγογράφησης, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν διευκρινίσεις που θα συμβάλουν στην ορθή ενημέρωση των πολιτών.

«Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής διασυνοριακής συνταγογράφησης (MyHealth@EU) δεν επηρεάζει αρνητικά τη διαθεσιμότητα φαρμάκων, αλλά αντίθετα ενισχύει τους μηχανισμούς εποπτείας. Η επάρκεια των φαρμάκων αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλους τους αρμόδιους φορείς. Οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί είναι κατανοητές και αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εκτέλεση συνταγών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί νέα πρακτική, αλλά εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο πλαίσιο της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να εκτελούν συνταγές σε άλλα Κράτη Μέλη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σημειώνει ότι η ουσιαστική διαφορά σήμερα είναι ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται πλέον με τη στήριξη ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Κρατών Μελών.

«Μέσω του MyHealth@EU, οι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι έχει ήδη συνταγογραφηθεί και τι έχει εκτελεστεί στη χώρα προέλευσης του ασθενούς. Η δυνατότητα αυτή περιορίζει σημαντικά φαινόμενα πολλαπλών ή ανεξέλεγκτων συνταγών και συμβάλλει στην ορθολογική χρήση των φαρμάκων, καθώς η ευθύνη για τη συνταγογράφηση και την ιατρική αναγκαιότητα της θεραπείας παραμένει πάντοτε στον θεράποντα ιατρό που εκδίδει τη συνταγή. Κατ’ επέκταση, ενισχύεται η διαφάνεια και η αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων, χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες πίεσης στη φαρμακευτική αγορά», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προωθούνται συγκεκριμένες πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επάρκειας φαρμάκων και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, όπως η Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Στρατηγική και οι νέοι Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί παρακολούθησης και διαχείρισης ελλείψεων φαρμάκων μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

«Στόχος των μέτρων αυτών είναι η πρόληψη ελλείψεων και η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στα απαραίτητα φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξηγεί.

Η Κύπρος, σημειώνει η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, «αξιοποιεί σταθερά τις Ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές και τις σύγχρονες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της υγείας, προχωρώντας προς ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα υγείας».

«Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες ενισχύεται η διαφάνεια, η καλύτερη παρακολούθηση της φαρμακευτικής διάθεσης και η διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων, με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία όλων των πολιτών», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ