Πρώτη Ετήσια Έκθεση Φοιτητικών Έργων «The Archive» της Σχολής Τεχνών, Μέσων και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Η Σχολή Τεχνών, Μέσων και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά την πρώτη της ετήσια έκθεση φοιτητικών έργων με τίτλο «The Archive — 2025/26», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη νεοσύστατη Σχολή και τη διαμόρφωση της δημιουργικής της ταυτότητας.

Η έκθεση, θα είναι ανοιχτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, στις 18:30, στην Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας, στο Πάρκο Σαλίνα.

Η εκδήλωση συνιστά μια δυναμική χαρτογράφηση της σύγχρονης δημιουργικής πρακτικής, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα από τα προγράμματα Παραγωγής Μέσων, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ιστοσελίδων, Γραφιστικής και Σχεδιασμού Μόδας. Μέσα από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών αποτελεσμάτων που αντικατοπτρίζουν την δημιουργικότητα, τις τεχνικές δεξιότητες και τη θεωρητική σκέψη των φοιτητών.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν γραφιστικές εφαρμογές όπως αφίσες, τυπογραφικές συνθέσεις και συστήματα οπτικής ταυτότητας, καθώς και συλλογές μόδας που διερευνούν τη σχέση σώματος, υλικού, πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οπτικοακουστικά έργα, όπως ταινίες μικρού μήκους και δημιουργικών βίντεο, με έμφαση στην αφήγηση, και την εμπειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης σε ψηφιακά έργα και διαδραστικές εφαρμογές, όπως σχεδιασμοί ιστοσελίδων και εμπειριών χρήστη, που αναδεικνύουν την σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας στη σύγχρονη δημιουργία. Μέσω ψηφιακών μέσων, οι επισκέπτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκτεταμένο περιεχόμενο και να ανακαλύψουν τη διαδικασία ανάπτυξης των έργων.

Το «The Archive — 2025/26» δεν αποτελεί απλώς μια παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων, αλλά ένα ζωντανό αρχείο δημιουργικότητας, πειραματισμού και έρευνας. Η έκθεση αναδεικνύει τη διεπιστημονική φύση της Σχολής και τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά μέσα και προσεγγίσεις συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο δημιουργικό οικοσύστημα.

Η πρώτη αυτή διοργάνωση θέτει τις βάσεις για έναν θεσμό που φιλοδοξεί να εξελίσσεται κάθε χρόνο, προβάλλοντας το έργο των φοιτητών και ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και τη δημιουργική βιομηχανία.

Όπως σημειώνει ο Κοσμήτορας της Σχολής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Χρίστος Καρπασίτης, «Η έκθεση αποτελεί μια πρώτη καταγραφή της δημιουργικής δυναμικής της Σχολής, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές μας συνδυάζουν διαφορετικά μέσα και προσεγγίσεις στη σύγχρονη δημιουργική πρακτική».

Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό και προσκαλεί επισκέπτες να εξερευνήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να ανακαλύψουν το μέλλον της δημιουργικής έκφρασης.

Υποστηρικτής: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου