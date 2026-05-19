Γενικός Έφορος Εκλογών: Απαγορεύονται τα κινητά στα εκλογικά κέντρα – Κίνδυνος σύλληψης και τσουχτερά πρόστιμα

Αυστηρές οδηγίες ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026 εξέδωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών, υπενθυμίζοντας την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων εντός των εκλογικών κέντρων, καθώς και την απαγόρευση λειτουργίας εκλογικών επιτελείων και ανάρτησης προεκλογικών πινακίδων έξω από αυτά.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εφόρου Εκλογών αναφέρεται ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του εκλογικού κέντρου απαγορεύεται για οποιοδήποτε πρόσωπο, με μοναδική εξαίρεση τον προεδρεύοντα υπάλληλο και μόνο για σκοπούς επικοινωνίας με τον αρμόδιο Έφορο ή Βοηθό Έφορο Εκλογής ή για χρήση εφαρμογών που είναι αναγκαίες για την εκλογική διαδικασία.

Όπως σημειώνεται, ο προεδρεύων υπάλληλος έχει την εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, ενώ έχουν ήδη δοθεί αυστηρές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ακόμη και η σύλληψη ατόμων που θα επιχειρήσουν να κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου εντός των εκλογικών κέντρων, προστίθεται.

Παράλληλα, ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή διατήρηση εκλογικών επιτελείων, καθώς και η επίδειξη ή ανάρτηση οποιωνδήποτε πινακίδων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εκλογές έξω από τα εκλογικά κέντρα, τόσο κατά την ημέρα της ψηφοφορίας όσο και κατά την παραμονή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παραβάτες διαπράττουν ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή χρηματικό πρόστιμο έως €5.000 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών καλεί τους υποψηφίους να μεριμνήσουν εγκαίρως για την απομάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων τους, ώστε να αποφευχθούν παραβάσεις της εκλογικής νομοθεσίας.

ΚΥΠΕ