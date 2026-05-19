Ελληνικό το καλύτερο τυρί στον κόσμο – Η λίστα του παγκόσμιου γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas

Τα 50 καλύτερα τυριά ανέδειξε ο παγκόσμιος γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas και ένα ελληνικό τυρί κέρδισε επάξια την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω μερικά από τα πιο γνωστά ιταλικά τυριά.

Και ο λόγος φυσικά για την γραβιέρα Νάξου, που αναδείχθηκε ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο. Η γραβιέρα Νάξου, χάρη στη μοναδική της γεύση και στην εξαιρετική σύνθεσή της από ντόπιο αγελαδινό γάλα, με μικρές προσθήκες προβείου ή γίδινου, εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς και κέρδισε δικαίως την πρώτη θέση.

Η χρυσή πεντάδα

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης είναι η παρμεζάνα, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε άλλο ένα ελληνικό τυρί, η γραβιέρα Κρήτης. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το πεκορίνο, ενώ την πεντάδα έκλεισε η ελληνική κεφαλογριαβιέρα.

Ποια άλλα ελληνικά τυριά ξεχώρισαν

Στην 6η θέση του Tase Atlas βρέθηκε το Μετσοβόνε, στην 11η το Σαν Μιχάλη, στη 14η το λαδοτύρι Μυτιλήνης, στην 16η η γραβιέρα Αγράφων, ενώ στην 21η θέση βρέθηκε και το κεφαλοτύρι.

