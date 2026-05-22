Ανατροπή στο σκηνικό για την εκλογή Μητροπολίτη Πάφου: Τα νέα ονόματα, οι αποχωρήσεις και τα σενάρια για άμεση εκλογή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στα πρόσωπα που εμφανίζονται να διεκδικούν τη θέση όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται εντός της Εκκλησίας της Κύπρου, ενόψει των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π", ενδιαφέρον για τη θέση έχει επιδείξει ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, Αρχιμανδρίτης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου.

Την υποψηφιότητά του φέρεται επίσης να έχει καταθέσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδοτίσσης. Ενδιαφέρον έχει επιδείξει ακόμη ο Πορφύριος, Επίσκοπος Νεαπόλεως, ενώ μεταξύ των προσώπων που συζητούνται έντονα σε τοπικό επίπεδο βρίσκεται και ο Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα.

Παρά τις προηγούμενες τοποθετήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιθυμούσε να διεκδικήσει τον θρόνο υπό το νέο πλαίσιο εκλογής, πληροφορίες εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του. Εκκλησιαστικοί και τοπικοί κύκλοι στην Πάφο εκτιμούν ότι ενδεχόμενη κάθοδός του θα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θεωρείται πρόσωπο με σημαντική ποιμαντική και διοικητική εμπειρία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκφράσει επίσημα την τελική του απόφαση.

Την ίδια ώρα, ο Παγκράτιος, Χωρεπίσκοπος Αρσινόης και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιάτισσας, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την επαρχία Πάφου και διαθέτει έντονο τοπικό αποτύπωμα, φέρεται να μην έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του θρόνου.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους φέρεται να έχουν αποσύρει ο Χριστοφόρος, Επίσκοπος Καρπασίας, και ο Γρηγόριος, Επίσκοπος Μεσαορίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Τρίτη, 26 Μαΐου, όταν η Ιερά Σύνοδος αναμένεται να συνέλθει για να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων. Εφόσον δεν προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα, παραμένει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο άμεσης εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο Γεώργιος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Εκκλησιαστικές πηγές δεν αποκλείουν, εξάλλου, την εμφάνιση και νέων υποψηφιοτήτων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς οι διεργασίες γύρω από τον Μητροπολιτικό Θρόνο παραμένουν έντονες ήδη από τους προηγούμενους μήνες.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει ο νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, μέσω του οποίου η εκλογή των Μητροπολιτών περνά πλέον στην αρμοδιότητα της Ιεράς Συνόδου. Ως αποτέλεσμα, η διαδοχή στην Πάφο δεν θα κριθεί μόνο από την απήχηση των υποψηφίων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν εντός του συνοδικού σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου παραμένει κενός από τις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε την έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικός, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να αναλαμβάνει έκτοτε καθήκοντα Τοποτηρητή.