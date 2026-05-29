Σκηνές από το μέλλον στη Σεούλ: Ρομπότ χόρεψαν, περπάτησαν στην πασαρέλα και πυγμάχησαν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μια εικόνα από το πιθανό μέλλον της συνύπαρξης ανθρώπων και μηχανών παρουσίασε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στη Σεούλ, όπου ανθρωποειδή ρομπότ εμφανίστηκαν να περπατούν στην πασαρέλα, να χορεύουν δίπλα σε ανθρώπους και να συμμετέχουν ακόμη και σε αγώνες πυγμαχίας μπροστά σε κοινό.

Η διοργάνωση, με τίτλο «Physical AI Fashion Show», πραγματοποιήθηκε από την Galaxy Corporation, με στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες της λεγόμενης «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης», δηλαδή συστημάτων AI που αλληλεπιδρούν με τον πραγματικό κόσμο μέσω ανθρωποειδών σωμάτων.

Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, άνθρωποι και ρομπότ εμφανίζονται να φορούν συντονισμένα σύνολα, περπατώντας μαζί στην πασαρέλα και συμμετέχοντας σε χορογραφημένες παραστάσεις. Ανάμεσα στις εμφανίσεις ξεχώρισαν ένα μπλε σύνολο εμπνευσμένο από την αμερικανική Άγρια Δύση, με καουμπόικο καπέλο προσαρμοσμένο ακόμη και για το ρομπότ, αλλά και μεταλλικές δημιουργίες με αισθητική επιστημονικής φαντασίας και glam rock της δεκαετίας του 1970.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τσόι Γιονγκ-χο, δήλωσε πως στόχος είναι η δημιουργία ενός κόσμου όπου άνθρωποι και ρομπότ θα συνυπάρχουν στην καθημερινότητα. «Πιστεύω ότι κάποια μέρα οι άνθρωποι θα αντιγράφουν τη μόδα που φορούν τα ρομπότ και αντίστροφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδέα προέκυψε από τη σκέψη ότι «και τα ρομπότ χρειάζονται ρούχα», υποστηρίζοντας ότι κάθε ρομπότ θα πρέπει να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Τα ρούχα σχεδιάστηκαν από την ίδια την εταιρεία και αναμένεται να κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά με την εμπορική ονομασία «MACH 33».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι αγώνες πυγμαχίας μεταξύ ανθρωποειδών ρομπότ, με ένα από αυτά να καταλήγει νοκ άουτ μέσα σε χειροκροτήματα και επευφημίες των θεατών.

Τα ρομπότ που συμμετείχαν φαίνεται να βασίζονται σε μοντέλα της Unitree, η οποία έχει γίνει γνωστή τα τελευταία χρόνια για τα σχετικά χαμηλού κόστους ανθρωποειδή ρομπότ της.

Η τεχνολογία των ανθρωποειδών εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, με τα ρομπότ να έχουν ήδη επιδείξει ικανότητες όπως χορογραφημένες κινήσεις, συμμετοχή σε αγώνες δρόμου και ακροβατικά άλματα. Ωστόσο, τα πλήρως αυτόνομα ανθρωποειδή παραμένουν ακόμη περιορισμένα, καθώς πολλές από τις πιο εντυπωσιακές επιδείξεις βασίζονται σε προγραμματισμένες κινήσεις ή απομακρυσμένο χειρισμό.

Παρά τα τεχνολογικά εμπόδια, οι εκτιμήσεις της Morgan Stanley δείχνουν τις μεγάλες προσδοκίες γύρω από τον κλάδο, καθώς σύμφωνα με προβλέψεις της ο αριθμός των ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο έως το 2050.

Πηγή: protothema.gr