Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι για το Ιράν, θα συνεδριάσουμε τώρα για την τελική μου απόφαση - Επιφυλακτική η Τεχεράνη

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ πρακτικά υπαγορεύει τους όρους μιας συμφωνίας στο Ιράν, με έμφαση στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, και δευτερευόντως τα πυρηνικά.

Αναφέρει ακόμη ότι θα συνεδριάσει με στενούς του συνεργάτες στο Situation Room για να λάβει την τελική απόφαση.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι, ουσιαστικά, ένας κατάλογος με τα αιτήματα της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη, με τα Στενά του Ορμούζ και το εμπλουτισμένο ουράνιο να είναι τα πιο σημαντικά για τον Αμερικανό πρόεδρο.

- Τα Στενά πρέπει να ανοίξουν για όλους χωρίς διόδια και να καθαρίσουν από τις ιρανικές νάρκες για να διεξάγεται με ασφάλεια η ναυσιπλοΐα. Πολλές έχουν ήδη καταστραφεί από τις ΗΠΑ, «δεν απομένουν πολλές» εκτιμά ο Τραμπ. Παράλληλα, τα εγκλωβισμένα πλοία στον Περσικό Πόλεμο θα φύγουν για τους προορισμούς τους.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

» Όλες οι θαλάσσιες νάρκες, εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν. Έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές τέτοιες νάρκες με τα σπουδαία υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει αμέσως την απομάκρυνση ή/και την εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει - οι οποίες δεν θα είναι πολλές!

» Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά εξαιτίας του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της "επιστροφής στο σπίτι". Πείτε ένα ΓΕΙΑ στις συζύγους σας, στους συζύγους σας, στους γονείς και στις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο!

» Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως "πυρηνική σκόνη", είναι θαμμένο βαθιά κάτω από τη γη -σχεδόν έχουν καταρρεύσει βουνά πάνω του- αποτέλεσμα της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών Β-2 πριν από 11 μήνες. Το υλικό αυτό θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες - οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει - σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί.

» Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας.

» Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν συμφωνηθεί.

Θα συναντηθώ τώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβω την τελική απόφαση.»

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τα λόγια, θα κρίνει από τις πράξεις

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ανέφερε σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια, και θα κρίνει από πράξεις, προσθέτοντας πως το Ιράν δεν θα ενεργήσει εκτός αν η άλλη πλευρά το κάνει πρώτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών του Ορμούζ, δήλωσαν πηγές στο Ρόιτερς, αν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Με πληροφορίες από protothema.gr και ΚΥΠΕ