Dua Lipa η πιο ανατρεπτική νύφη, φόρεσε νυφικό-ταγιέρ - Ο ορισμός του σικ, έκανε ότι είχε γίνει σε γάμο 60 χρόνια πριν

Σε έναν γάμο που κρατήθηκε μυστικός μέχρι την τελευταία στιγμή, η ποπ σταρ Dua Lipa (Ντούα Λίπα) και ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν χθες κρυφά στο Λονδίνο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Old Marylebone, μεταξύ λίγων φίλων και συγγενών. Μάλιστα το συγκεκριμένο δημαρχείο είναι δημοφιλές στις διασημότητες του Λονδίνου: Όλοι, από τον Paul McCartney και τον Ringo Starr μέχρι τον Antonio Banderas και τον Liam Gallagher, έχουν παντρευτεί εκεί.

Νύφη αλά Μπιάνκα Τζάγγερ

dua lipa is super kind, politically aware, makes great music, spends her time & money traveling and exploring different cultures, and now she’s married to the man of her dreams.



yeah, dua has won at life. 🥹 pic.twitter.com/LMwGRv9x5w — dua lipa pics (@lipapictures) May 31, 2026

Για την ειδική περίσταση, η διάσημη τραγουδίστρια φόρεσε ένα sur mesure ιβουάρ κοστούμι της Elsa Schiaparelli, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Η Lipa συνδύασε το νυφικό ταγιέρ της με ένα πλατύγυρο καπέλο από τον Stephen Jones, λευκά γάντια και μυτερές λευκές γόβες Christian Louboutin.

Μάλιστα, το ντύσιμό της θύμισε το νυφικό σύνολο του YSL που είχε φορέσει στον γάμο της με τον Μικ Τζάγκερ η Μπιάνκα Τζάγγερ το 1971.

Από την άλλη, ο γαμπρός επέλεξε ένα κλασικό μπλε σκούρο σταυρωτό κοστούμι του από Ferragamo, μαζί με ασορτί πουκάμισο και γραβάτα.

Θα ακολουθήσει τριήμερο πάρτι στην Ιταλία

Το παντρεμένο πλέον ζευγάρι ετοιμάζει ένα μεγάλο τριήμερο γαμήλιο πάρτι στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται να παρευρεθούν όλοι οι συγγενείς, διάσημοι φίλοι και οι συνεργάτες τους, που δεν πήγαν στον κλειστό γάμο.

Το πάρτι έχει προγραμματιστεί να γίνει στην πρωτεύουσα της Σικελίας, Παλέρμο και να διαρκέσει από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Το ζευγάρι είχε βρεθεί στο Παλέρμο για διακοπές το περασμένο καλοκαίρι και η τραγουδίστρια λέγεται ότι «ερωτεύτηκε» το μέρος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι έχει κλείσει έναν ολόκληρο όροφο σουιτών στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Villa Igiea για τη φιλοξενία των καλεσμένων του, των οποίων η λίστα όμως παραμένει κρυφή.

