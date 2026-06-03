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Συνελήφθη 45χρονος στη Λευκωσία – Με 104 χλμ. σε δρόμο των 50 και μεθυσμένος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 45χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα και αναμένεται να παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του.

Συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και τέθηκε υπό κράτηση 45χρονος, για υπέρβαση ορίου ταχύτητας και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Συγκεκριμένα, γύρω στις 12:30π.μ σήμερα, ενώ μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας διενεργούσαν έλεγχο ταχύτητας στην λεωφόρο Λάρνακος, στην Αγλατζιά, ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείτο από 45χρονο, με ταχύτητα 104ΧΑΩ αντί 50 ΧΑΩ.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ, στον οδηγό του οχήματος, με μικρότερη τελική ένδειξη 78μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Ο 45χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα και αναμένεται να παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του.    

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