Στήριξη υποψηφίου του ΑΚΕΛ με φόντο το 2028 ή αποχή - Όλα όσα είπε ο Οδυσσέας για την προεδρία της Βουλής

Με σαφείς αποκλεισμούς και βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 2028, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να στηρίξει υποψηφιότητες που προέρχονται από το ΔΗΚΟ, τον ΔΗΣΥ ή το ΕΛΑΜ.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το ΑΛΜΑ έχει ήδη καθορίσει τα πολιτικά όρια μέσα στα οποία θα κινηθεί, υποστηρίζοντας ότι βασικός στόχος του κινήματος είναι η πολιτική αλλαγή το 2028 και η απομάκρυνση από την εξουσία τόσο του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και όσων, κατά την άποψή του, εκφράζουν τη συνέχιση της διακυβέρνησης Αναστασιάδη μέσω της σημερινής κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η πιθανή εκλογή του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, στην Προεδρία της Βουλής θα ενίσχυε πολιτικά τους σχεδιασμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, κάτι που, όπως είπε, το ΑΛΜΑ δεν μπορεί να αποδεχθεί.

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφίου του ΑΚΕΛ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική στάση του κόμματος θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα λάβει η ηγεσία του κόμματος της Αριστεράς. Όπως ανέφερε, εάν το ΑΚΕΛ δεν προχωρήσει με δική του υποψηφιότητα, τότε το πιθανότερο σενάριο για το ΑΛΜΑ είναι η αποχή από τη διαδικασία.

Ο κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε παράλληλα ότι η εκλογή του Προέδρου της Βουλής αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της πολιτικής επιρροής που μπορεί να ασκήσει το αξίωμα κατά την προεκλογική περίοδο του 2028.

Αναφερόμενος στη λειτουργία της νέας Βουλής, διαβεβαίωσε ότι το ΑΛΜΑ δεν θα ακολουθήσει στείρα αντιπολιτευτική τακτική, αλλά θα αξιολογεί κάθε πρόταση με βάση το περιεχόμενό της, ανεξαρτήτως του κόμματος που την καταθέτει.

Τέλος, αποκάλυψε ότι μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες του κινήματος θα αφορά την ενίσχυση των εξουσιών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν της επιτρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ρόλο της.