«Καρδιά του Ανέμου»: Η νέα μουσικοποιητική πρόταση του Ανδρέα Α. Αρτέμη ταξιδεύει στην Πάφο

Ο συνθέτης και ερμηνευτής Ανδρέας Α. Αρτέμης ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον Ιούνιο στην Πάφο τη νέα του πολυμορφική μουσική παράσταση με τίτλο «Καρδιά του Ανέμου», μια παραγωγή που συνδυάζει μουσική, ποίηση και ζωντανή αφήγηση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση του δημιουργού με τη μουσικοποιητική έκφραση. Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο αμφιθέατρο Χλώρακας «Βρύση» και θα πλαισιωθεί από τις ερμηνεύτριες του Φωνητικού Συνόλου «Ηχώ» Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη, Μάρω Ηροδότου, Ερατώ Παναγιωτάκη, Μαρία Ανδρεάδη και Νίκη Ανδρέου.

Στις αφηγήσεις θα συμμετέχουν η δημοσιογράφος Κική Περικλέους και ο ηθοποιός, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ντίνος Κουμπάτης, ο οποίος θα μεταβεί ειδικά από την Αθήνα για την παράσταση.

Ο Ανδρέας Αρτέμης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας και ιδιαίτερα προς τον πρόεδρό του Ανδρέα Κυριακού για τη συνεργασία, καθώς και προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, το οποίο αποτελεί τον κύριο διοργανωτή της εκδήλωσης. Αναφερόμενος στον τίτλο της παράστασης, ο δημιουργός εξηγεί ότι προέρχεται από τραγούδι της πρόσφατης δισκογραφικής του εργασίας «Λινόπτερα». Όπως σημειώνει, η παράσταση είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον έρωτα, τη θάλασσα και τη φύση, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Πάφου ως τόπου λατρείας του έρωτα και της θάλασσας από την αρχαιότητα. Μέσα από τραγούδια που συνομιλούν με το ερωτικό και θαλασσινό στοιχείο της γλώσσας, μελωδίες εμπνευσμένες από τον ηχητικό κόσμο της φύσης και ποιητικές εικόνες, δημιουργείται ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα όπου η ποίηση και η μουσική συνυπάρχουν αρμονικά.

Ο ίδιος τονίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτιδές του επιδιώκουν να προσφέρουν στο κοινό μια ιδιαίτερη εμπειρία, μέσα από ερμηνείες και αφηγήσεις που αναδεικνύουν τη μουσική πολυχρωμία του έργου. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη καλλιτεχνική του πορεία, ο Ανδρέας Αρτέμης δηλώνει ότι αποφεύγει τις επαναλήψεις στις παραστάσεις του, εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει το έργο «Πολυκύμαντη Μνήμη», αφιερωμένο στη μαρτυρική Κύπρο, το οποίο παρουσιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια σε Λευκωσία, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο.

Όπως επισημαίνει, η θερμή ανταπόκριση του ελληνισμού της διασποράς αλλά και ξένων ακροατών δημιουργεί συχνά τις προϋποθέσεις για νέες παρουσιάσεις των έργων του. Παράλληλα αποκαλύπτει ότι για το προσεχές φθινόπωρο προγραμματίζονται δύο νέες παραγωγές στο εξωτερικό. Η πρώτη θα έχει θρησκευτικό περιεχόμενο, ενώ η δεύτερη θα είναι κυπροκεντρικού χαρακτήρα, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο Φωνητικό Σύνολο «Ηχώ», το οποίο αποτελείται από μαθητές και μαθήτριές του.

Ως δάσκαλος φωνητικής, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να συμμετέχουν στις καλλιτεχνικές του παραγωγές, εφόσον το επιθυμούν και εργάζονται συστηματικά. Όπως αναφέρει, ο χώρος λειτουργεί εδώ και χρόνια ως πεδίο μελέτης, δημιουργίας και χαράς γύρω από το τραγούδι και τη σωστή χρήση του λόγου.

Ο συνθέτης θεωρεί ότι το ταλέντο, η αφοσίωση και η ψυχική δύναμη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εξέλιξη ενός ερμηνευτή. Υπογραμμίζει ότι δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαθητές του να μπορούν να αναδειχθούν καλλιτεχνικά, ενώ αρκετοί έχουν ήδη συμμετάσχει και στις δισκογραφικές του παραγωγές. Επικαλείται μάλιστα τη γνωστή ρήση του William Blake ότι «Αυτός που το πρόσωπό του δεν φωτίζει, δεν θα γίνει ποτέ αστέρι», επισημαίνοντας πως οι φετινές συνεργάτιδές του διαθέτουν αδιαμφισβήτητο ταλέντο και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιτεχνική και πνευματική διάσταση των παραστάσεων. Ξεχωριστή θέση στη νέα παραγωγή κατέχει και η παρουσία του Ντίνου Κουμπάτη.

Ο Ανδρέας Αρτέμης σημειώνει ότι τους συνδέει πολυετής φιλία και δημιουργική συνεργασία, ενώ στην παράσταση θα παρουσιαστούν και μελοποιημένοι στίχοι του διακεκριμένου συγγραφέα. Τον χαρακτηρίζει δημιουργό με σημαντική διεθνή παρουσία, βραβεύσεις και διακρίσεις, αλλά και εξαιρετικό αφηγητή, στοιχείο που αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο χρώμα στη σκηνική παρουσίαση.