Έργα τριών εκατομμυρίων εγκαινιάστηκαν στα Πυργά Λάρνακας

Τρία έργα υποδομής στην κοινότητα Πυργών της επαρχίας Λάρνακας εγκαινίασε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα της κοινότητας, το Κέντρο Νεότητας και την αναβάθμιση και συντήρηση του κεντρικού πάρκου. Η συνολική δαπάνη για τα υπό αναφορά έργα πλησίασε τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε κατά τα εγκαίνια, πρόκειται για έργα που θα δώσουν νέα πνοή στους δημόσιους χώρους, θα ενισχύσουν τη λειτουργικότητα και την αισθητική της κοινότητας, ενώ θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Το Κέντρο Νεότητας ανεγέρθηκε στο χώρο όπου στεγαζόταν παλαιότερα ο τοπικός αστυνομικός σταθμός.

Η απόφαση για παραχώρηση του κτηρίου, πέρα από την αξιοποίηση ενός ανενεργού δημόσιου κτηρίου, έδωσε τη δυνατότητα αναβίωσης και επαναδραστηριοποίησής του προς όφελος κυρίως της νεολαίας.

Όσον αφορά την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα των Πυργών, είναι έργο που συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής και των μνημείων της, με τη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου, βιώσιμου και λειτουργικού.

Το συνολικό κόστος ανήλθε περίπου στα δύο εκατομμύρια και υλοποιήθηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, με συγχρηματοδότηση από κρατικούς πόρους και από πόρους του κοινοτικού συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλακόστρωση και επίστρωση δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων, οργάνωση χώρων στάθμευσης, δημιουργία κεντρικής πλατείας, διαμόρφωση μικρότερων πλατειών και χώρων συνάθροισης, τοπιοτεχνήσεις και φυτεύσεις. Το έργο αφορά έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες των Πυργών, το οποίο αναβαθμίζει τις υποδομές και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Τέλος, το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του κεντρικού πάρκου, συνολικής δαπάνης πέραν των 61 χιλιάδων ευρώ, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση της κοινότητας, με έμφαση στη δημιουργία χώρων προσβάσιμων και φιλικών για όλους, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά και τους νέους.

Στην ομιλία του κατά την τελετή των εγκαινίων, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε ότι το υπουργείο του και η κυβέρνηση συνεχίζουν να στηρίζουν τις τοπικές αρχές και τις κοινότητες, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της υπαίθρου. "Η ανάπτυξη των κοινοτήτων μας αποτελεί βασική προτεραιότητα και σημαντικό παράγοντα προόδου για ολόκληρη τη χώρα. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το κοινοτικό συμβούλιο Πυργών και την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας για το όραμα και την προσήλωσή τους στην υλοποίηση των έργων", επισήμανε.