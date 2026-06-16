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Οι BTS επέστρεψαν στο Μπουσάν μετά από τρία χρόνια

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Το συγκρότημα στο πλαίσιο της περιοδείας του «BTS World Tour "Arirang"» έδωσε δύο συναυλίες στο στο Busan Asiad Main Stadium επιστρέφοντας στην πόλη της Νότιας Κορέας για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Οι BTS επέστρεψαν στο Μπουσάν το Σαββατοκύριακο με δύο συναυλίες και τον εορτασμό της επετείου του ντεμπούτου τους.

Το συγκρότημα στο πλαίσιο της περιοδείας του «BTS World Tour "Arirang"» έδωσε δύο συναυλίες στο στο Busan Asiad Main Stadium επιστρέφοντας στην πόλη της Νότιας Κορέας για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Οι δύο συναυλίες είχαν ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα για το συγκρότημα, δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκαν στον τελευταίο χώρο, στον οποίο εμφανίστηκαν προτού η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους αναγκάσει σε προσωρινή παύση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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