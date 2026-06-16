Παπαδόπουλος: Το ΔΗΚΟ παραμένει ρυθμιστής των εξελίξεων – Μήνυμα για ανανέωση και πρωτοβουλίες στον κεντρώο χώρο

Η ανάλυση και αποτίμηση του αποτελέσματος των Βουλευτικών Εκλογών του 2026 βρέθηκε στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ, που πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, περισσότερα από 30 στελέχη του κόμματος κατέθεσαν απόψεις, προβληματισμούς και εισηγήσεις για την επόμενη ημέρα, σε κλίμα ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έστειλε σημαντικά πολιτικά μηνύματα τόσο προς το κόμμα όσο και προς το σύνολο του πολιτικού συστήματος, τονίζοντας ότι το ΔΗΚΟ αφουγκράζεται την απογοήτευση και τις ανησυχίες των πολιτών.

Όπως σημείωσε, παρά το δύσκολο και ιδιαίτερα τοξικό προεκλογικό περιβάλλον, το κόμμα διατήρησε τις οκτώ κοινοβουλευτικές του έδρες και εξακολουθεί να αποτελεί δύναμη σταθερότητας και ευθύνης. Υποστήριξε ακόμη ότι ο ρυθμιστικός ρόλος του ΔΗΚΟ ενισχύεται μέσα από τις νέες κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Ο κ. Παπαδόπουλος απέδωσε τη διατήρηση της εκλογικής δύναμης του κόμματος στην αύξηση της συσπείρωσης κατά το τελευταίο διάστημα της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς και στην έντονη κινητοποίηση των υποψηφίων και του κομματικού μηχανισμού.

Παράλληλα, αναγνώρισε αδυναμίες και προβλήματα που καταγράφηκαν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για οργανωτική αναδόμηση, ανανέωση και ενίσχυση της επαφής με τη βάση και την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον λεγόμενο Ενδιάμεσο Χώρο, εκφράζοντας την άποψη ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες. Όπως είπε, το ΔΗΚΟ, ως το μοναδικό κόμμα του Κέντρου που εκπροσωπείται στη Βουλή, οφείλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχετικές διεργασίες.

Αναφερόμενος στην κυβερνητική συνεργασία, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δήλωσε ότι το κόμμα δεν είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της μέχρι σήμερα, σημειώνοντας πως εναπόκειται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στις αναγκαίες βελτιώσεις και να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, το στεγαστικό, το συνταξιοδοτικό, η τοπική αυτοδιοίκηση και μεγάλα έργα υποδομής.

Καταλήγοντας, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει να λειτουργεί με υπευθυνότητα και πολιτική συνέπεια, με στόχο τη στήριξη της σταθερότητας της χώρας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες.