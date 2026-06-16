Πως μπορούμε να εξοικονομήσουμε καύσιμο στις καθημερινές μετακινήσεις

Με την τιμή της βενζίνης να βρίσκεται αρκετά υψηλά, ο οικονομικός τρόπος οδήγησης μπορεί να βοηθήσει αρκετούς οδηγούς να εξοικονομήσουν έως και 20% καύσιμο στις καθημερινές μετακινήσεις.

Είναι γεγονός ότι η απότομη επιτάχυνση ανεβάζει την κατανάλωση καυσίμου. Αν οι αλλαγές ταχύτητας γίνονται σε χαμηλές στροφές, αυτό θα βοηθήσει στην οικονομία. Αρκεί ο κινητήρας να έχει στο κιβώτιο ταχυτήτων την σωστή σχέση. Ακόμα και σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων μπορεί να επιτευχθεί οικονομία καυσίμου. Πολλά μοντέλα επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει διαφορετικά προγράμματα οδήγησης (π.χ. Eco, Normal και Sport). Η λειτουργία "Eco" στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα ανεβάζει ταχύτητα νωρίτερα και θα κατεβάζει ταχύτητα αργότερα, μειώνοντας τις στροφές του κινητήρα με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Το φρενάρισμα σπαταλά ενέργεια. Επομένως, το φρενάρισμα με τον κινητήρα θα βοηθήσει στην οικονομία. Μην βγάζετε ταχύτητα όταν πλησιάζετε σε κόκκινο φανάρι. Τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με σύστημα διακοπής καυσίμου, το οποίο διακόπτει εντελώς την παροχή καυσίμου κατά την επιβράδυνση.

Ένα αυτοκίνητο καταναλώνει το περισσότερο καύσιμο όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Και μέχρι να ζεσταθεί ανεβάζει την κατανάλωση. Για πολύ μικρές αποστάσεις καλό είναι να επιλέξει ο οδηγός τα πόδια ή ποδήλατο.

Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, καταναλώνει καύσιμο, ακόμα και όταν το όχημα δεν κινείται (περίπου 0,5 έως 1 λίτρο ανά ώρα). Επομένως, ο κινητήρας είναι καλό να σβήνει αν πρόκειται να δουλέψει πάνω από 20 δευτερόλεπτα.

Οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως οι μονάδες ελέγχου, τα φώτα, οι ανεμιστήρες, ο κλιματισμός, τα συστήματα ασφαλείας και άνεσης, αντλούν ενέργεια από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Αυτή η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από τη γεννήτρια, η οποία κινείται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Κατά συνέπεια, οι ενεργοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές και άλλοι ηλεκτρικοί καταναλωτές χρησιμοποιούν καύσιμο. Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, την τεχνολογία και τις συνθήκες λειτουργίας, ένα σύστημα κλιματισμού οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου περίπου 0,3 έως 1,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η λογική χρήση αυτών των πρόσθετων στοιχείων μπορεί να είναι καλή, αλλά θα πρέπει να γίνεται με μέτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανοικτά παράθυρα ή οι ηλιοροφές εμποδίζουν τη ροή του αέρα και αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου. Τα ανοιχτά παράθυρα και στις δύο πλευρές όταν το αυτοκίνητο κινείται με 100 χλμ./ώρα αυξάνουν περίπου 0,2 λίτρα την κατανάλωση καυσίμου. Μόνο σε χαμηλές ταχύτητες, όπως στην κυκλοφορία της πόλης, μπορούν τα ανοιχτά παράθυρα να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα στην κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τον κλιματισμό. Φυσικά ποτέ μην κάνετε οικονομία στον φωτισμό, τους υαλοκαθαριστήρες ή τη θέρμανση του παρμπρίζ, γιατί έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.

Τα επιπλέον κιλά στο αυτοκίνητο ανεβάζουν την κατανάλωση καυσίμου. Περίπου 100 κιλά επιπλέον βάρους μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμου έως και 0,3 λίτρα. Οι σχάρες οροφής, οι μπαγκαζιέρες οροφής και οι σχάρες ποδηλάτων αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. Επομένως, εάν δεν χρησιμοποιούνται, καλό είναι να βγαίνουν.

Με τα σωστά ελαστικά, αλλά και με τη σωστή πίεση μπορεί να επιτευχθεί οικονομία καυσίμου. Μπορεί να εξοικονομηθεί έως και 0,5 λίτρα καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα εάν χρησιμοποιείται ελαστικό με χαμηλό δείκτη κύλισης. Επομένως, ένα ελαστικό που φαίνεται ακριβό με την πρώτη ματιά αλλά έχει πολύ χαμηλή αντίσταση κύλισης μπορεί να αποσβέσει τα έξοδά του με το παραπάνω κατά τη διάρκεια ζωής του. Από την άλλη ο οδηγός οφείλει να ελέγχει τακτικά την πίεση των ελαστικών. Η υποπίεση αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου. Μια μείωση της πίεσης των ελαστικών κατά 0,3 bar αυξάνει την αντίσταση κύλισης και έτσι οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση καυσίμου.

Ένα συντηρημένο αυτοκίνητο καίει πολύ λιγότερο από ένα που δεν έχει κάνει σέρβις. Οι τακτικές αλλαγές λαδιών, χρησιμοποιώντας πάντα ένα σύγχρονο λάδι χαμηλού ιξώδους, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την οικονομία καυσίμου. Όμως όλα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.

Τέλος, μπορεί να υπάρξει μείωση στην κατανάλωση καυσίμου διατηρώντας μια σταθερή ταχύτητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή μέσα στην πόλη η οποία να είναι προσαρμοσμένη στη ροή της κυκλοφορίας. Η συχνή επιτάχυνση και το φρενάρισμα καταναλώνουν ενέργεια και επομένως περισσότερο καύσιμο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ