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Οι Μπρους Σπρίνγκστιν, U2, Στίβι Γουόντερ στη συναυλία στο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο στο Σικάγο και θα μεταδοθεί ζωντανά παγκοσμίως από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ομπάμα.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Bono Και ο the Edge των U2 και ο Στίβι Γουόντερ είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στην τελετή έναρξης του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο στο Σικάγο και θα μεταδοθεί ζωντανά παγκοσμίως από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ομπάμα.

«Συγκεντρώνουμε μερικές από τις πιο εξέχουσες φωνές και τα σημαντικότερα παγκόσμια είδωλα του σήμερα για την Τελετή Έναρξης του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Ομπάμα σε ανάρτηση στο Instagram.

Σύντομο βίντεο ομαδικής συνομιλίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προσθέτει συμμετέχοντες στην τελετή συνοδεύει την ανάρτηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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