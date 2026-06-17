Έχεις Ταλέντο!»: Μαθητές πλημμύρισαν το σχολείο με δημιουργία, μουσική και χρώμα

Στο επίκεντρο της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης βρέθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Διαπιστευμένου Στ' Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού (Κ.Β.) – Αγίου Νικολάου, μέσα από την ξεχωριστή εκδήλωση «Erasmus+... έχεις ταλέντο!», η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Η εκδήλωση μετέτρεψε το σχολικό περιβάλλον σε μια πολύχρωμη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και καλλιτεχνικές δημιουργίες, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους μπροστά στους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους.

Πέρα από τον ψυχαγωγικό και καλλιτεχνικό της χαρακτήρα, η δράση ανέδειξε στην πράξη τις βασικές αξίες και προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του σχολείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική ένταξη και την πολυμορφία, καθώς κάθε παιδί είχε τη δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα, ανεξαρτήτως καταγωγής ή ιδιαίτερων δεξιοτήτων.

Μέσα από την τέχνη, καλλιεργήθηκαν ο αλληλοσεβασμός, η αποδοχή και η συνεργασία.

Παράλληλα, η εκδήλωση προώθησε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναπτύξουν τα προσωπικά τους χαρίσματα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για τον 21ο αιώνα.

Μέσα από τον χορό, τη μουσική και τη ζωγραφική, τα παιδιά ήρθαν επίσης σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά και τις ευρωπαϊκές αξίες, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την ενεργό συμμετοχή τους ως αυριανοί πολίτες της Ευρώπης.

Όπως τονίστηκε, το Erasmus+ δεν περιορίζεται σε προγράμματα και δράσεις, αλλά επενδύει πρωτίστως στα ίδια τα παιδιά, προσφέροντάς τους ευκαιρίες να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις δυνατότητές τους.

Η σχολική κοινότητα συνεχάρη θερμά όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες για το ταλέντο, τον ενθουσιασμό και την έμπνευση που χάρισαν στο κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργικότητα αποτελεί τη γλώσσα που ενώνει όλους τους ανθρώπους, πέρα από σύνορα και διαφορές.