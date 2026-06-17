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Ναΐμ Κάσεμ: «Μεγάλη νίκη» η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – «Δεν θα περάσει» σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τηλεοπτικό μήνυμα του ηγέτη της οργάνωσης με αιχμές κατά του Ισραήλ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο της G7 προανγγέλλει την άμεση υπογραφή του προσυμφώνου.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ χαρακτήρισε «μεγάλη νίκη» για την Τεχεράνη και «σημείο καμπής» για τον Λίβανο τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες.

Στο τηλεοπτικό μήνυμά του ο Κάσεμ χαιρέτισε «τον ιρανικό λαό, την αντίσταση και τους λαούς (…) που διψούν για ανεξαρτησία και ελευθερία, για αυτήν τη μεγάλη νίκη» και ζήτησε να επωφεληθεί ο Λίβανος για «να εκδιώξει το Ισραήλ» από το έδαφός του.

Ο γενικός γραμματέας της σιιτικής οργάνωσης είπε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ θα πρέπει να περιοριστούν σε θέματα «αμοιβαίας ασφάλειας» και προειδοποίησε ότι «δεν θα περάσει» οποιοδήποτε σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Είπε ότι αυτό το «εσωτερικό» θέμα θα πρέπει να μείνει εκτός των διαπραγματεύσεων και εκτίμησε ότι «το βασικό αίτημα» του Λιβάνου θα πρέπει να είναι «η αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας».

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «θα υπογραφεί σύντομα», κάτι που επιθυμεί η Τεχεράνη. «Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Ιράν την Κυριακή, θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως την επόμενη ημέρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Σε δηλώσεις του κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ είπε πως δεν ήθελε να δει μια οικονομική καταστροφή ως επίπτωση ενός συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, είχε δηλώσει πως η συμφωνία δεν είναι οριστική και ότι θα μπορούσε να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στην περίπτωση που δεν μείνει ικανοποιημένος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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