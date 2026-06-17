«Paddington The Musical»: Το βραβευμένο με Olivier έργο στο Μπρόντγουεϊ

ο «Paddington The Musical», η τεράστια επιτυχία του Γουέστ Εντ που έγραψε ιστορία αποσπώντας επτά Βραβεία Olivier, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Νέα Υόρκη.

Όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες παραγωγής Sonia Friedman Productions, Studiocanal και Eliza Lumley Productions (εκ μέρους της Universal Music UK), το έργο θα κάνει το μεγάλο του ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ, την άνοιξη του 2027.

Οι παραστάσεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν την Τρίτη 30 Μαρτίου 2027 στο ιστορικό θέατρο Al Hirschfeld, ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027.

Το μιούζικαλ βασίζεται στο κλασικό βιβλίο του Μάικλ Μποντ (Michael Bond), «Ένα αρκουδάκι που το λένε Πάντινγκτον», καθώς και στη βραβευμένη, ομώνυμη κινηματογραφική ταινία. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Τομ Φλέτσερ (Tom Fletcher), το λιμπρέτο η Τζέσικα Σουέιλ, ενώ η σκηνοθεσία ανήκει στον Λουκ Σέπαρντ (Luke Sheppard).

ΑΠΕ-ΜΠΕ