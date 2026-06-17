Aυξάνεται η κατανάλωση καφέ στην Ισπανία λόγω των πολύ πρωινών αγώνων στο Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική σημαίνει ένα πρόγραμμα με πολλούς αγώνες που διεξάγονται τις πρώτες πρωινές ώρες με την εταιρεία Worldpanel να υποστηρίζει ότι η διαφορά ώρας μπορεί να οδηγήσει σε οκτώ φορές περισσότερη κατανάλωση σοκολάτας, επτά φορές περισσότερο καφέ και 2,5 φορές περισσότερα αρτοσκευάσματα σε σύγκριση με το συνηθισμένο απογευματινό/βραδινό πρόγραμμα στην Ευρώπη.

Σε ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe αναφέρεται ότι η εταιρεία συμβούλων εξέδωσε ανακοίνωση εντός της εβδομάδας, σημειώνοντας ότι η οκτάωρη διαφορά ώρας με πόλεις όπως το Λος Άντζελες, η Πόλη του Μεξικού ή η Γκουανταλαχάρα, θα οδηγήσει σε νέες συνήθειες και αλλαγές στη ρουτίνα των φιλάθλων.

Αλλαγές υπάρχουν και στην κατανάλωση στο σπίτι, με ιδιαίτερη σημασία τα γλυκά ως σνακ και απόλαυση.

Και σε πρόσφατες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ ή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 στη Γερμανία, η μπύρα, τα αλλαντικά και τα λουκάνικα ήταν τα είδη που καταναλώθηκαν περισσότερο, σύμφωνα στοιχεία.

Επιπλέον, στην περίπτωση του περασμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, ασυνήθιστη επειδή ήταν χειμερινή, τα ποτά "απεριτίφ" (Aperol, Martini κ.λπ.) ξεχώρισαν σε σύγκριση με άλλα, όπως τα ισοτονικά ή τα αλκοολούχα ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, τα οποία αργότερα ανέκτησαν την εξέχουσα θέση τους με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024.

Ο διευθυντής στρατηγικής επιχείρησης της συμβουλευτικής εταιρείας, Eduardo Viera, σημείωσε ότι δεν είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο που καθορίζει τα προϊόντα που καταναλώνουμε αλλά το πλαίσιο, η ώρα της ημέρας, για ποιο λόγο καταναλώνεται, με τι και γιατί.

Ο αντίκτυπος στο delivery

Σε μια άλλη εξέλιξη η εταιρεία delivery Glovo δημοσίευσε την περασμένη Δευτέρα τα αποτελέσματα της μελέτης της «Το Παγκόσμιο Κύπελλο στο σπίτι: οι συνήθειες των Ισπανών», η οποία επιβεβαιώνει ότι 8 στους 10 ερωτηθέντες προτιμούν να παρακολουθούν ποδόσφαιρο στο σπίτι.

Επιπλέον, έχει αναφερθεί λεπτομερώς ότι το 82% των ερωτηθέντων παραγγέλνουν delivery φαγητού όταν υπάρχει αγώνας και ότι η πίτσα είναι το αγαπημένο πιάτο, ακολουθούμενη από τα χάμπουργκερ.

Όσον αφορά το τι πιστεύουν ότι θα ξοδέψουν για αυτές τις παραγγελίες, το 53% προβλέπει έναν προϋπολογισμό μεταξύ 51 και 200 ευρώ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ περίπου το 13% αναμένει να δαπανήσει μεταξύ 201 και 500 ευρώ.

Η επιλογή μπύρας

Από την άλλη πλευρά, η ένωση ζυθοποιών Ισπανίας χρησιμοποίησε Τεχνητή Νοημοσύνη για να ανακαλύψει ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί 11 παίκτες που θα συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο όταν έπιναν μπύρα, και το τεχνολογικό εργαλείο συμπεριέλαβε τους Ισπανούς Λαμίν Γιαμάλ, Μάρκος Γιορέντε και Νίκο Γουίλιαμς.

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή βασίστηκαν στο χάρισμα, την αίσθηση του χιούμορ και τη δυνατότητά τους να απολαύσουν αυτό το ποτό και, για τον σκοπό αυτό, παρακολούθησαν χιλιάδες σημεία δεδομένων με βάση την αντίληψη του κοινού και τις αλληλεπιδράσεις των ποδοσφαιριστών εκτός γηπέδου, σύμφωνα με την Cerveceros.

Αυτή η ιδανική 11άδα, συγκεκριμένα, αποτελείται από τον τερματοφύλακα Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνεθ (Αργεντινή), τους αμυντικούς Μάρκος Γιορέντε (Ισπανία), Ρόναλντ Αραούχο (Ουρουγουάη) και Αλφόνσο Ντέιβις (Καναδάς).

Για τη μεσαία γραμμή, έχουν επιλεγεί οι Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία), Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Αγγλία), Λούκα Μόντριτς (Κροατία), Τζέιμς Ροντρίγκεζ (Κολομβία) και Νεϊμάρ (Βραζιλία).

Οι επιθετικοί που επιλέχθηκαν από την AI είναι οι Χουλιάν Αλβάρεζ (Αργεντινή) και Νίκο Γουίλιαμς (Ισπανία), ενώ ο προπονητής με τον οποίο θα πιουν μπύρα θα είναι ο Χαβιέ Αγκίρε (Μεξικό).

ΚΥΠΕ