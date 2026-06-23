Ξεσπά ο Χάμιλτον για τα «γελοία» κόστη στη Formula 1 - «Σήμερα τρέχουν αυτοί που έχουν τα λεφτά, όχι το ταλέντο!»

Ο οδηγός της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, κάλεσε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και τη Φόρμουλα Ένα να προχωρήσουν σε περισσότερες αλλαγές, προκειμένου να κάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό πιο προσβάσιμο, επικαλούμενος τα «γελοία» κόστη στους αγώνες καρτ. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός πηγαίνει προς τη «λάθος κατεύθυνση» με το κόστος συμμετοχής, γεγονός που καθιστά πολύ πιο δύσκολο για τα παιδιά από χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος νοικοκυριά να λάβουν μέρος.

«Δεν έχω αφιερώσει χρόνο για να το εξετάσω πραγματικά, επειδή είναι κάτι που απλά πηγαίνει συνεχώς προς τη λάθος κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μου» είπε ο 41 ετών οδηγός και συνέχισε: «Δεν υπάρχει λογοδοσία όσον αφορά τους ανθρώπους που διευθύνουν αυτούς τους οργανισμούς ή διευθύνουν αυτά τα αθλήματα. Δεν ξέρω πώς, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος για να γίνει προσβάσιμο και είναι γελοίο. Γνωρίζω κάποιον που έχει ένα παιδί οκτώ ετών που ξοδεύει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Φυσικά είναι πιο ακριβό σήμερα, αλλά, όταν ξεκίνησα, θυμάμαι ότι ο πατέρας μου ξόδεψε 20.000 λίρες τον πρώτο χρόνο και αυτό ήταν σαν να βάζεις εκ νέου σε υποθήκη το σπίτι, φτάνοντας στο όριο τις πιστωτικές κάρτες. Απλά νομίζω ότι σήμερα είναι εξαιρετικά απίθανο, αν όχι αδύνατο, για κάποιον από ένα κανονικό υπόβαθρο να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο, προκειμένου να ανταγωνιστεί με αυτούς που ξοδεύουν ένα εκατομμύριο. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται».

Καταλήγοντας, ο πολύπειρος Βρετανός πρόσθεσε: «Όταν προχωράς από τις άλλες κατηγορίες, είναι όλο και πιο ακριβό. Αντί να προχωράει αυτός, ο οποίος έχει το περισσότερο ταλέντο, είναι οι οικογένειες με τα περισσότερα χρήματα αυτές που δημιουργούν τις επιλογές για τα προνομιούχα παιδιά. Και δυστυχώς, βραχυπρόθεσμα, αυτό θα βλέπετε τις επόμενες αρκετές δεκαετίες, μέχρι να αλλάξει αυτό. Και αυτό εναπόκειται στη FIA και τη Φόρμουλα Ένα. Πρέπει πραγματικά να κάνουν αυτές τις αλλαγές».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ/Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ