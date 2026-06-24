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Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει με νέο τραγούδι – Το μήνυμα πίσω από το «Pardon, Bonjour, Merci»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Καναδή σταρ είναι έτοιμη να πει «γεια», «συγγνώμη» και «ευχαριστώ», όπως υποδηλώνει ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού της, «Pardon, Bonjour, Merci», το οποίο ανακοίνωσε μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σελίν Ντιόν (Céline Dion) προανήγγειλε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού το οποίο αναμένεται στις 3 Ιουλίου, στον απόηχο της εντυπωσιακής ανταπόκρισης των θαυμαστών της για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι.

Η Καναδή σταρ είναι έτοιμη να πει «γεια», «συγγνώμη» και «ευχαριστώ», όπως υποδηλώνει ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού της, «Pardon, Bonjour, Merci», το οποίο ανακοίνωσε μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά μοιράστηκε ξεχωριστές αναρτήσεις για κάθε μία από τις τρεις λέξεις του τίτλου, γραμμένες με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα και συνοδεύοντας την πρώτη με την αινιγματική λεζάντα: «Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα».

Λίγες ώρες αργότερα, σε νέα της δημοσίευση που περιλάμβανε και τις τρεις λέξεις μαζί, έγραψε: «Ας είμαστε ειλικρινείς... ποια από αυτές τις λέξεις θα έπρεπε να λες πιο συχνά;».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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