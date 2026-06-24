Καμπανάκι από τον ΟΗΕ για τους καύσωνες: Η Ευρώπη θα ζήσει ακόμη πιο ακραίες θερμοκρασίες

Η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη πιο συχνούς και έντονους καύσωνες τα επόμενα χρόνια, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, Τζιμ Σκέα, τονίζοντας ότι σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη και ιδιαίτερα στους ωκεανούς η υπερθέρμανση εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι προέβλεπαν οι επιστήμονες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σκέα ανέφερε ότι τα ακραία φαινόμενα ζέστης που πλήττουν σήμερα την Ευρώπη δεν αποτελούν εξαίρεση αλλά μέρος μιας τάσης που αναμένεται να ενταθεί στο μέλλον. Όπως εξήγησε, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται στις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο όρο. Έτσι, αν η μέση θερμοκρασία της Γης αυξηθεί κατά δύο βαθμούς Κελσίου, οι ακραίες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να είναι κατά τρεις έως και τρεισήμισι βαθμούς υψηλότερες.

Την ίδια ώρα, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη ενός ισχυρού κύματος καύσωνα, με τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ισπανία να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 94 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρέθηκαν σήμερα αντιμέτωποι, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφονται στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο πρόεδρος της επιτροπής του ΟΗΕ επισήμανε ότι ο σημερινός καύσωνας αποτελεί ακριβώς το είδος των φαινομένων που οι επιστήμονες προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια ότι θα γίνουν συχνότερα. Όπως ανέφερε, οι πληροφορίες που λαμβάνει από ερευνητές δείχνουν ότι οι εξελίξεις βρίσκονται στα ανώτερα όρια των σεναρίων που είχαν προβλεφθεί. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο και σε ορισμένους δείκτες που αφορούν τους ωκεανούς, τα δεδομένα φαίνεται να ξεπερνούν ακόμη και αυτές τις εκτιμήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κλιματολόγος Ρομπέρ Βοτάρ, διευθυντής ερευνών στο Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και συμπρόεδρος ομάδας εργασίας της επιτροπής. Όπως εξήγησε, τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν με μεγάλη ακρίβεια την εξέλιξη των μέσων θερμοκρασιών τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η μεγαλύτερη δυσκολία αφορά τα ακραία φαινόμενα καύσωνα, τα οποία στη Δυτική Ευρώπη εξελίσσονται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις περιφερειακές προβλέψεις.

Ο ίδιος σημείωσε ότι παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τα αίτια αυτής της επιτάχυνσης. Πιθανοί παράγοντες θεωρούνται η εξασθένηση των ατμοσφαιρικών ρευμάτων μεγάλου υψομέτρου, η τήξη των πάγων της Γροιλανδίας και η μείωση ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Παρά τις αβεβαιότητες, υπογράμμισε ότι η αύξηση των ακραίων κλιματικών φαινομένων είχε προβλεφθεί από τα επιστημονικά μοντέλα, αν και σε ορισμένες περιοχές, όπως η Δυτική Ευρώπη, η πραγματικότητα εξελίσσεται ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ